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La española Jessica Bouzas también se despide pronto en Bolduque

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La tenista española Jessica Bouzas ha sido eliminada este miércoles en los dieciseisavos de final del torneo de Bolduque (Países Bajos), de categoría WTA 250 y que se disputa sobre hierba, debido a su derrota por 6-3 y 6-1 contra la australiana Ajla Tomljanovic.

Igual que sus compatriotas Paula Badosa en el mismo cuadro femenino y Jaume Munar en el cuadro masculino, Jessica Bouzas dijo adiós en primera ronda de esta cita de 's-Hertogenbosch. El set inaugural vivió justo al empezar dos 'breaks', uno por cada bando, y ya no hubo más oportunidades de quiebre hasta que Tomljanovic en el octavo juego se puso con 15-40.

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Ahí la 'aussie' fue letal, aprovechó a la primera y de inmediato con su saque consolidó su ventaja para apuntarse el set en solo media hora. En el arranque de la siguiente manga subió Bouzas su nivel, granjeándose hasta cuatro pelotas de rotura en el segundo juego, pero su oponente las salvó todas y, para colmo, a continuación ella sí logró el 'break'.

Bajo esa inercia, Tomljanovic dejó todo visto para sentencia gracias a otra rotura a su favor en el quinto juego. Consolidó dicha renta sin percances en su siguiente turno de saque y nuevamente al resto se mostró certera para sellar el triunfo después de 70 minutos jugados en total.

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