Su sobrina Adriana Ozores, Andrés Pajares, o Manuel Velasco dan su último adiós a Mariano Ozores

El mundo del cine y de la cultura está de luto. El icónico director y guionista Mariano Ozores, que junto a sus hermanos José Luis y Antonio Ozores, y sus sobrinas Emma y Adriana Ozores, han formado una de las sagas más prolíficas y populares del séptimo arte en nuestro país, fallecía este miércoles a los 98 años en su domicilio de Madrid por causas naturales.

Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que dirigió 96 películas y fue uno de los cineastas más destacados de la época del 'destape', han sido numerosos los rostros conocidos que se han acercado al Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, para dar su último adiós al ganador del Goya de Honor en 2016, responsable de éxitos como 'Padre no hay más que dos', 'El primer divorcio', o 'El hijo del cura'.

Entre ellos, sus sobrinas Emma -que le ha dedicado un emotivo mensaje- y Adriana Ozores, cuyo cumpleaños ha coincidido con una fecha tan triste como la de la muerte de su tío: "No me importa compartir con él el momento más importante. Importante de la vida de uno, la llegada y la partida, o sea que feliz, le adoraba, le quería muchísimo" ha confesado a su llegada al velatorio la actriz.

"Era muy rico, era muy rico y no puedo decir otra cosa que una persona que la perdemos forma parte de la cultura, de nuestra cultura, de lo que fue el cine español y una persona adorable, adorable, Maravilloso, sea en casa, fuera, rodando con él, lo que fuera, maravilloso" ha destacado emocionada, revelando que no se pudo despedir de él porque "hace ya un tiempito que no podíamos hablar con él. Pero estábamos ahí presentes con mi prima, así que...".

Respecto a cómo le va a recordar, Adriana se queda "con todos los recuerdos de infancia, y no solo la mía, privada, la familiar, por supuesto, pero también, bueno, la trascendencia que tiene en nuestra cultura, alguien muy entrañable, muy querido".

Andrés Pajares, que rodó numerosas películas con Mariano, ha querido estar al lado de la familia en este doloroso trance y ha asistido al tanatorio acompañado por su mujer, Juana. Muy emocionado, ha destacado que "Mariano Ozores es el director que más sabe de comedia del mundo, del mundo, por lo menos de España. Le recordaré siempre, siempre. Es un hombre entrañable, divertido y amoroso, y trabajar con él era una delicia".

"Hay muchos directores, pero en fin... Mariano ha sido uno de los protagonistas de diez películas que se siguen exhibiendo y con una audiencia... Parece mentira. Son cinco décadas, y sus rodajes eran muy divertidos. Haber disfrutado de tantos, tantos, tantos años y seguir vigente" ha añadido, revelando que estuvo en contacto con él hasta el último momento y que el cineasta se ha ido sabiendo el cariño que le tenía el público.

Inolvidables las comedias que protagonizó con Fernando Esteso bajo las órdenes de Ozores. Ante la ausencia de su amigo, Pajares nos ha contado que "está en Valencia y creo que trabaja mañana, así que no sé si llegará a tiempo" de darle su último adiós.

Manuel Velasco, hijo de la recordada Concha Velasco -que falleció el 2 de diciembre de 2023- también ha querido estar al lado de la familia por el cariño que su madre tenía a Mariano, con el que trabajó en numerosas ocasiones: "A despedir a un director de cine maravilloso y a una persona estupenda a la que toda mi familia le quiere muchísimo y toda mi familia le debe mucho, porque la gran mayoría de las películas de mi madre las hizo dirigidas por Mariano Ozores, que es un director de cine maravilloso" ha destacado emocionado.

Como ha expresado, los recuerdos que guarda del cineasta son "muy bonitos porque los Ozores y los Velasco son dos familias que han estado siempre muy unidas entonces todos los recuerdos que tiene mi madre con Mariano, con Antonio, con Emma, con Adriana son siempre recuerdos muy muy divertidos y muy bellos".

"Y yo de pequeño he ido a los rodajes de Mariano y me enseñaba cosas y bueno todos los Ozores son unos seres excepcionales. Le recordaré con mucho cariño y viendo sus películas y divirtiéndonos con ellas como siempre" ha concluido.

También Pepe Carabias, que muy afectado ha explicado lo importante que ha sido Mariano en su trayectoria: "Yo he hecho 38 películas hasta el momento, después de 62 años de profesión, y me atrevo a decir que el 70% de las películas las he hecho con Mariano. No solamente cines, sino programas de televisión".

"Para mí era un amigo, un gran amigo. Profesionalmente no lo voy a descubrir. Puedo decir con orgullo, y que se entere todo el mundo, que cuando a alguien en la Academia de Cine dijeron que se le iban a dar el Goya, hubo alguien que dijo que no, que era a lo mejor un cine casposo, franquista, que no lo veían conveniente. Y yo que normalmente en las reuniones escucho mucho y hablo poco, me levanté y dije que si la familia Ozores en este país no merecía un reconocimiento por la Academia de Cine, que entonces estábamos todos locos. Y se le concedió el Goya. No digo que gracias a mí, nunca le diré que gracias a mí. Pero sí diré que me levanté y dije, estamos todos locos o es que Mariano Ozores no merece un Goya, y todos los Goyas que se le puedan dar a una de las familias más importantes de la cinematografía de este país" ha recordado emocionado.

Por último, Pepe ha recordado una anécdota que refleja cómo era el director. "Un día estrenó un Mercedes maravilloso, y yo que soy un enamorado de los coches, le dije, 'vaya cochazo que te has comprado, qué bonito'. Y al día siguiente alguien con una llave le había rayado todo el coche. Yo monté en cólera, dije, 'qué desgraciaos, lo que te han hecho'. Y me dijo, 'mira Pepe, el que me ha hecho esto es un señor con una llave. Y yo soy un señor con un Mercedes con una raya'" ha desvelado sonriendo al rememorar el buen humor de Mariano.