Crimen de expolítico prorruso en Madrid impacta en Ucrania, según alcalde de Odesa

Madrid, 22 may (EFE).- El alcalde de Odesa, Gennadiy Trukhanov, ha asegurado este jueves a EFE en Madrid que el asesinato del abogado y expolítico ucraniano Andréi Portnov prorruso, perpetrado el miércoles a pleno día en una localidad próxima a la capital española, ha causado un gran impacto en Ucrania.

Trukhanov, que se encuentra en España participando en el Senado en un foro parlamentario sobre inteligencia y seguridad, ha explicado que se enteró de la muerte de Portnov este miércoles a su llegada a Madrid.

Por las informaciones aparecidas en la prensa ucraniana y por las conversaciones que ha mantenido con personas de su país, en Ucrania "están en shock", ha dicho en una entrevista con EFE.

El alcalde de Odesa ignora los motivos del asesinato de Portnov, a quien no conocía personalmente y con quien no tenía ninguna relación. "No puedo comentar nada en particular sobre eso", ha insistido.

La Policía Nacional española sigue buscando al autor o autores del asesinato del expolítico ucraniano, tiroteado este miércoles a las puertas del elitista colegio Americano en la localidad de Pozuelo de Alarcón ( norte de Madrid) a primera hora de mañana, tras dejar a sus hijas en clase.

Portnov, de 52 años, tenía permiso de residencia temporal en España por circunstancias excepcionales desde hace un año, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Fue jefe de la Administración del expresidente ucraniano Víctor Yanukóvich, el mandatario prorruso que cayó tras la revolución del Maidan.

De hecho, fue uno de los actores principales en la respuesta del Gobierno de Yanukóvich a la crisis ucraniana que comenzó a finales de 2013 y fue investigado por apropiación indebida de fondos públicos y por violaciones de derechos humanos.

Figuró en una lista negra de la UE por estos hechos y llegó incluso a ser investigado por el servicio secreto de Ucrania por su afinidad con Rusia.

El Tribunal General de la UE terminó por levantar el embargo sobre sus bienes y fue exonerado en diferentes causas en Ucrania, aunque en 2021 Estados Unidos dictó sanciones contra él por "acusaciones creíbles de utilizar su influencia" para corromper a los tribunales y "socavar los esfuerzos para reformar” Ucrania.EFE

(foto) (vídeo) (audio)