Miércoles, 21 mayo 2025 (02:00 GMT)

G7 FINANZAS

Toronto (Canadá) - Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 se dan cita en la localidad canadiense de Banff, en un encuentro de dos días, para tratar la situación de la economía global en medio de la guerra arancelaria lanzada por EE.UU. así como la guerra en Ucrania.

EE.UU. SUDÁFRICA

Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, tras meses de tensión y días después de que Estados Unidos recibiera a los primeros afrikaners llegados al país supuestamente huyendo de la persecución en Sudáfrica.

EEUU REMESAS

Miami - La propuesta de un impuesto del 5 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos, que debate ahora la Cámara de Representantes, angustia a migrantes cuyas familias dependen de este dinero, con más de 40 millones de personas que pueden resultar afectadas en territorio estadounidense.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - La presión internacional crece sobre Israel para que ponga fin a los bombardeos y al bloqueo sobre Gaza, un día después de que Emiratos Árabes Unidos anunciara que el Gobierno israelí permitirá la entrada de ayuda humanitaria "urgente" desde el país árabe a la Franja para aliviar "las necesidades de alimento de aproximadamente 15.000 civiles en una fase inicial".

- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, realiza una visita oficial a Beirut, donde se reunirá con altos cargos como el jefe de Estado, Joseph Aoun, en momentos en que el Líbano se prepara supuestamente para abordar un potencial desarme de las facciones palestinas en los campos de refugiados de su territorio.

UCRANIA GUERRA

Kiev - Rusia y Ucrania preparan el intercambio de mil prisioneros de cada bando acordado en Estambul mientras las hostilidades continúan a lo largo del frente y con ataques a larga distancia contra las respectivas retaguardias pese a los llamamientos de Kiev y sus aliados a un alto el fuego.

- Un año después del fin del mandato presidencial de Volodímir Zelenski, y sin elecciones posibles bajo la ley marcial en medio de los continuos ataques rusos, su legitimidad sigue sin ponerse en duda y su aprobación sigue aumentando en el país en respuesta a la presión de Washington y Moscú.

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México - El asesinato a balazos a plena luz del día de la secretaria particular y un asesor cercano de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, sacude a la sociedad mexicana en medio de la ola de violencia que azota el país, mientras las autoridades prometen que "no habrá impunidad".

AIE MINERALES

París - La Agencia Internacional de la Energía publica este miércoles su informe anual sobre las evoluciones y las tendencias de inversión en los minerales más importantes para el sector de la energía.

UE EMPRESAS

Bruselas.- La Comisión Europea presenta una nueva estrategia para el mercado único de la UE con el fin de eliminar barreras que frenan la competitividad de las empresas comunitarias y para tratar de recuperar el terreno perdido frente a compañías de China y EE.UU.

GUERRA COMERCIAL

Bangkok - El Sudeste Asiático vuelve a ser destino de las importaciones chinas que buscan sortear los aranceles de Washington, con un aumento del 20 % en abril, lo que en principio dificulta las negociaciones comerciales de la región con EE.UU., que la acusa de ser punto de "transbordo" de productos chinos.

SEMANA DEL CLIMA 2025 PANAMÁ

Ciudad de Panamá - La Semana del Clima se inaugura este miércoles de forma oficial en Ciudad de Panamá, un evento en el que negociadores de 190 países tendrán la tarea de definir la hoja de ruta para que la economía y el sistema financiero global estén alineados con los objetivos de descarbonizar y de construir resiliencia.

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - Carla Simón presenta en Cannes 'Romería', filme del que habla con EFE y que compite por la Palma de Oro, al igual que 'Un simple accidente', del iraní Jafar Panahi, que asiste a un festival internacional tras 15 años sin poder salir de su país, mientras Scarlett Johansson habla con EFE de su debut como directora con 'Eleanor The Great'.

- Jodie Foster presenta, fuera de competición, 'Vie Privée', un filme de la francesa Rebecca Zlotowski, y los hermanos palestinos Tarzan y Arab Nasser, 'Once Upon a Time in Gaza'.

- Paul Mescal será el protagonista de la alfombra roja de Cannes para presentar el musical queer 'The history of sound', del sudafricano Oliver Hermanus, y con Josh O'Connor .

KIM KARDHASIAN

París - La Fiscalía francesa hace su alegato final y petición de penas en el juicio por el robo sufrido por Kim Kardashian en 2016 en París, por el que se sientan en el banquillo de los acusados 10 personas bautizadas como los 'yayocacos' por la elevada edad de algunos de ellos.

ESPECIALES

Este miércoles y jueves se enviará una serie especial con motivo de las elecciones regionales y legislativas en Venezuela del domingo, que incluirá entrevistas con los opositores Henrique Capriles y Juan Requesens, así como sendos temas sobre cómo concurre la oposición y el chavismo a las elecciones y unas claves sobre la elección en el Esequibo.

AGENDA INFORMATIVA

América

16:00h.- Washington.- EEUU CONGRESO.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Exteriores de la Cámara Baja.

17:00h.- Ciudad de Panamá.- SEMANA DEL CLIMA 2025 PANAMÁ.- La Semana del Clima se inaugura este miércoles de forma oficial en Ciudad de Panamá, un evento en el que negociadores de 190 países tendrán la tarea de definir la hoja de ruta para que la economía y el sistema financiero global estén alineados con los objetivos de descarbonizar y de construir resiliencia. (Texto) (Foto) (Video)

Naciones Unidas - ONU SIRIA - El Consejo de Seguridad de la ONU debate la situación en Siria, en un momento en que la república árabe se ha visto beneficiada por el levantamiento de sanciones internacionales desde EE.UU. y la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Video)

San Salvador- EL SALVADOR ORGANIZACIONES - Organizaciones no gubernamentales de El Salvador rechazan la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros que pone un impuesto del 30 % a las donaciones de las ONG, mientras que entes internacionales alertan que la normativa atenta contra la democracia, la libertad de expresión y de asociación. (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York - EE.UU. PROTESTAS - Acto de protesta contra la Universidad de Columbia por la represión de las posturas propalestinas y "la capitulación ante el Gobierno Trump". (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo.- URUGUAY DESAPARECIDOS.- La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente presenta sus lineamientos de trabajo previstos para el presente quinquenio, en el marco del Mes de la Memoria y los 40 años de democracia ininterrumpida. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires - ARGENTINA JUBILADOS - Mientras el Congreso debate un posible incremento de las pensiones, jubilados argentinos protagonizan una nueva marcha en Buenos Aires para exigir mejoras en sus condiciones de vida. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a marzo, después de que en febrero aumentara un 0,8 % en comparación con el mes anterior (Texto)

Lima - PERÚ ARQUEOLOGÍA - La civilización de Caral, las más antigua de América, sigue desvelando algunos de sus secretos gracias al hallazgo de un "altar de fuego", un recinto circular que era utilizado para las ceremonias de mayor importancia. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Guatemala - CENTROAMÉRICA LITERATURA - La Caja de las Letras del Instituto Cervantes de España recibe en Ciudad de Guatemala, durante el inicio del Festival Centroamérica Cuenta, el legado del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura en 1967. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

07:00h.- París.- AIE MINERALES.- La Agencia Internacional de la Energía publica su informe anual sobre las evoluciones y las tendencias de inversión en los minerales más importantes para el sector de la energía.

08:00h.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS) divulga el índice del desempleo correspondiente al mes de abril. (Texto)

09:00h.- Varsovia.- UE COHESIÓN.- Consejo informal de Ministerios de Política de Cohesión, Cohesión Territorial y Asuntos Urbanos, que analizará el de la dimensión territorial y la política regional en el desarrollo sostenible de los Estados miembros y sus regiones, el futuro de la Agenda Territorial de la UE 2030, el apoyo al desarrollo urbano sostenible en áreas funcionales, así como la dimensión urbana de la política de cohesión.

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El Consejo de Expertos Económicos Alemanes, los conocidos como "cinco sabios", presentan su informe de primavera sobre la economía alemana, que incluye previsiones para 2025 y 2026 y recomendaciones sobre cómo el Gobierno de Friedrich Merz puede promover las inversiones y reducir los obstáculos a la reactivación de la maltrecha economía germana, que se enfrenta a su tercer año sin crecimiento. (Texto) (Foto)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su Informe semestral de Estabilidad Financiera.

10:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El iraní Jafar Panahi, ofrece una rueda de prensa para hablar de su filme 'Un simple accident', con el que compite por la Palma de Oro de Cannes. (Texto) (Foto)

11:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El italiano Maio Martone, presenta en la competición oficial de Cannes el filme 'Fuori'. (Texto) (Foto)

11:30h.- Bruselas.- UE UA.- Reunión Ministerial de la Unión Europea y la Unión Africana, preparatoria de la séptima cumbre UE-UA que se celebrará en África a finales de este año. (Texto)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO GUERRA.- El Imperial War Museum de Londres presenta la exposición 'Unsilenced: Sexual Violence in Conflict' (Sin silencio: Violencia sexual en conflicto) que pretende arrojar luz sobre "el carácter generalizado y devastador" de la violencia sexual en los conflictos.

13:40h.- Bruselas.- OTAN CHEQUIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de la República Checa, Petr Pavel, dan una rueda de prensa en la sede de la OTAN en Bruselas. (Texto)

15:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La alfombra roja de Cannes recibe a la directora española Carla Simón, al actor Tristán Ulloa y al resto del equipo de 'Romería', aspirante a la Palma de Oro. (Texto) (Foto) (Video)

17:00h.- Bruselas.- UE PENSIONES.- El Tribunal de Cuentas Europeo publica un informe especial sobre el desarrollo de pensiones complementarias y fondos de pensión en la UE. (Texto)

17:10h.- Bruselas.- OTAN PAÍSES BAJOS.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, dan una rueda de prensa conjunta tras reunirse en la sede de la OTAN en Bruselas. (Texto)

17:30h.- Bruselas.- UE ENERGÍA.- La Ministra de Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, comparece ante la prensa tras reunirse con la Comisión Europea y con responsables de ENTSO-E para reclamar más interconexiones eléctricas entre la Península Ibérica y Francia.

19:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El musical queer 'The history of sound', del sudafricano Oliver Hermanus, lleva a la alfombra roja de Cannes a las estrellas Josh O'Connor y Paul Mescal, dentro de la competición por la Palma de Oro. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad del Vaticano.- PAPA LEÓN XIV.- El papa León XIV preside su primera Audiencia General con fieles en el Vaticano. (Texto) (Foto) (Video)

Viena.- ONU JUSTICIA.- 34ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) de la ONU centrada en las nuevas formas de delitos, incluyendo los que afectan al medio ambiente y a la propiedad cultural entre otros.

Berlín.- ALEMANIA TECNOLOGÍA.- Berlín acoge por primera vez la feria GITEX Europe, que hasta el próximo día 23 se centrará en las nuevas oportunidades de negocio en la economía digital. (Texto) (Foto) (Video)

Belgrado.- SERBIA ONU.- Visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Lisboa- PORTUGAL ELECCIONES - El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, comienza este miércoles la ronda de contactos con partidos minoritarios, con Iniciativa Liberal (IL) y Livre, de cara a la formación de un Gobierno tras las elecciones del domingo. (Texto) (Foto)

Berlín.- UE TECNOLOGÍA.- La comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, visita en la feria GITEX Europe, que hasta el próximo día 23 se centrará en las nuevas oportunidades de negocio en la economía digital.

Madrid.- ESPAÑA REINO UNIDO.- Desayuno informativo de Forum Europa con la participación de Alex Ellis, Embajador de Reino Unido en España. (Texto)(Foto)(Video)

Madrid.- IBEROAMÉRICA FORO.- Un seminario reúne a más de una decena de expresidentes de América Latina y de España, para abordar los principales aspectos políticos y sociales de la región.

Madrid.- VARGAS LLOSA.- Presentación del libro 'El polemista arriesgado', donde 14 expresidentes iberoamericanos escriben sobre el compromiso político del fallecido nobel Mario Vargas Llosa.

Madrid.- ESPAÑA DESAPARECIDOS.- La Fundación ANAR presenta el 'Informe Teléfono ANAR para casos de niños/as desaparecidos en España 2024', en el que profundiza sobre los principales motivos asociados a estas desapariciones.

Madrid.- IBEROAMÉRICA ESPAÑA.- La secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño, y la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez-Llanos, comparecen en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.

Madrid.- ISABEL ALLENDE.- Isabel Allende, la escritora en habla hispana más traducida y vendida del mundo, presenta en rueda de prensa su nueva novela, 'Mi nombre es Emilia Valle', una historia de amor y guerra protagonizada por una mujer que sobrevive y se reinventa, un personaje de una saga, Del Valle, que empezó con 'La casa de los espíritus'.

Oriente Medio

El Cairo.- CATAR FORO.- Segunda jornada del Foro Económico de Catar en Doha, con el tema de 'El camino hacia 2030: transformar la economía mundial', en el que se explorará cómo las decisiones estratégicas tomadas en la región tendrán un mayor impacto en la economía mundial en medio de los consecuentes cambios políticos del presidente estadounidense, Donald Trump, los riesgos inminentes de una guerra comercial mundial, la incertidumbre regulatoria y las alianzas geopolíticas cambiantes.

Beirut.- LÍBANO PALESTINA.- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, realiza una visita oficial a Beirut, donde se reunirá con altos cargos como el jefe de Estado, Joseph Aoun, en momentos en que el Líbano se prepara supuestamente para abordar un potencial desarme de las facciones palestinas en los campos de refugiados de su territorio. (Texto) (Foto)

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA PRESUPUESTOS.- El ministro de Finanzas de Sudáfrica, Enoch Godongwana, presenta este miércoles una nueva propuesta de presupuesto nacional, después de que las propuestas anteriores, que incluían una subida del IVA, provocaran divisiones en el Gobierno de coalición. (Texto)

Kampala.- UGANDA OPOSICIÓN.- Un tribunal ugandés celebra una audiencia judicial sobre de las acusaciones de traición contra el histórico líder opositor Kizza Besigye, detenido desde el pasado noviembre y quien afronta cargos que pueden conllevar la pena de muerte. (Texto)

Asia

02:00h.- Tokio.- JAPÓN COMERCIO.- El Gobierno de Japón publica los de su balanza comercial correspondientes al pasado mes de marzo. (Texto)

09:00h.- Taipéi.- TAIWÁN EXTERIORES.- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, ofrece una conferencia de prensa para abordar el trabajo diplomático de Taiwán en el último año. (Texto)

11:15h.- Tokio.- JAPÓN PARAGUAY.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reúne con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, durante su viaje oficial a Japón. Kantei (Oficina del primer ministro de Japón) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN COMPUTEX.- La feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, continúa con una edición centrada en inteligencia artificial y robótica, tecnologías de próxima generación y movilidad del futuro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Yakarta.- INDONESIA ECONOMÍA.- El banco central indonesio revela su decisión sobre los tipos de interés en medio de una ralentización del crecimiento en plena guerra comercial.

Pekín.- MOTOR XIAOMI.- El gigante tecnológico chino Xiaomi, conocido principalmente por sus productos de telefonía móvil, se ha adentrado con éxito en el mercado de los vehículos eléctricos con el sedan SU7 y presentará este jueves su segundo coche, el todoterreno YU7. (Texto)

