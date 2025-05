Llega a México Samsung Vision AI: inicia la preventa de la línea 2025 de pantallas y barras de sonido

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo de 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el concepto Samsung Vision AI llega una esta generación de pantallas, que incorpora inteligencia artificial avanzada para ofrecer una experiencia inmersiva y personalizada como nunca. A estas Smart TVs se suman nuevas barras de sonido con avances que llevan a otro nivel de experiencia audiovisual.

La preventa ya está disponible en Samsung.com/mx y Samsung Shop App, y lo estará hasta el 8 de junio con beneficios únicos*, entre los que están:· Hasta $50,000 pesos en bonificaciones,

· Pago a 24 meses sin intereses,

· Combo con barra de sonido incluida,

· Samsung Rewards al triple, para acumular puntos y canjear en futuras compras,

· Samsung Select AI gratis, que es el programa de lealtad que ofrece instalación, mantenimiento y renovación de los equipos,

· One Stop Service, que ofrece entrega, instalación y recolección del dispositivo anterior en una sola visita,

· Voucher de hasta 30% de descuento al comprar un Galaxy Watch7 o un Galaxy S25 Ultra.

Samsung Vision AI llega a las pantallas para ofrecer experiencias inteligentes, intuitivas y fluidas. Con la capacidad de hacer que las pantallas sean conscientes del entorno, que se adapte a las preferencias del usuario y sea autónomo al ofrecer funciones intuitivas. Estos avances transformarán las pantallas en compañeros inteligentes que mejoran el entretenimiento, simplifican las interacciones y se integran a la perfección en un estilo de vida conectado.

Samsung Vision AI por primera vez, llegará a una gama de productos tan amplia como nunca, que incluirá Neo QLED, OLED, QLED y The Frame, para introducir pantallas inteligentes y adaptativas que llevaran tu experiencia al siguiente nivel.

Con características como Universal Gesture, Live Translate, Generative Wallpaper, AI Customization mode y la favorita de muchos Karaoke, la forma en que interactuamos con nuestra pantalla cambiara por completo y disfrutaras de una experiencia inigualable. Además, con Knox Security, nuestra plataforma de seguridad que bloquea cualquier tipo de intruso y protege tu información.

A estas novedades se le suma la introducción de la nueva The Frame Pro una combinación de arte y tecnología, al incorporar tecnología Neo QLED para una óptima calidad de imagen. Además, con Wireless One Conect olvídate de los cables, ya que te permite conectar tus dispositivos HDMI y controlarlos de forma inalámbrica. Para complementar la decoración interior, Art Store brinda acceso a más de 3,000 obras de artistas reconocidos y museos internacionales; lo que se complementa con su Display Mate para eliminar de los molestos reflejos en la pantalla. Disfruta tu contenido favorito con la claridad que te mereces.

La línea 2025 de pantallas y barras de sonido

Los nuevos modelos compatibles con Samsung Vision AI cuentan con una opción ideal para cada usuario: Neo QLED 8K tiene dos series, QN990 y QN900, y está disponible en tamaños desde 65" hasta 85"; mientras que Neo QLED 4K está compuesta por cinco series: QN90, QN85, QN80, QN70 y QN1 y está disponible desde 43" hasta 100".

La familia Samsung OLED 4K está compuesta por tres series, S95, S90 y S85, y está disponible desde 42" hasta 83". Por su parte, la familia QLED está formada por cuatro series: Q8, Q7, Q7F5 y QEF1 y vienen desde 43" hasta 85"

Finalmente, en la familia Lifestyle hay dos series: The Frame Pro y The Frame. The Frame Pro está disponible de 65" a 85", mientras que The Frame está disponible de 50" a 65".

La línea 2025 también incluye las nuevas barras de sonido de la serie Q, con el modelo tope de gama Q990F, que cuenta con una configuración de 11.1.4 canales con Dolby Atmos inalámbrico. Esta soundbar tiene una serie de características que son muestra del liderazgo continuo de Samsung como la marca de barras de sonido más vendida del mundo en los últimos 11 años.

Entre estos avances se encuentran tecnologías exclusivas como Q-Symphony o SpaceFit Sound Pro, que llevan al usuario a otro nivel de experiencia audiovisual. Todo esto con un diseño compacto, elegante, fácil de instalar y compatible con todo el ecosistema Samsung.

Servicios Premium que complementan la experiencia del usuario

One Stop Service: usuarios podrán disfrutar de la entrega e instalación de sus dispositivos sin interrumpir su rutina a través de este servicio integral de entrega, instalación y recolección del dispositivo en desuso en una sola visita.

Para acceder al servicio es necesario al realizar la compra seleccionar la opción de entrega con el título "One stop Service" durante el proceso de compra en https://www.samsung.com/mx o Samsung Shop App. Para conocer términos y condiciones, por favor ingresar a: One Stop Service | Samsung México.

Samsung Select AI: con este servicio el cliente ahorrará dinero en el mantenimiento de su nueva pantalla. Al adquirir Samsung Select AI en la compra de su nuevo producto podrá disfrutar de instalación gratis y solicitar servicios de mantenimiento preventivo cada año hasta por 5 años. Después de 12 meses de haber comprado la pantalla, el cliente tendrá un período de 48 meses para canjear hasta un 30% de descuento en el monto pagado en su producto Samsung anterior por la compra de un producto de la misma categoría. Para más información de este selecto servicio favor de consultar: Select AI | Samsung México

Para más información sobre la preventa de Samsung Visión AI, visitar: https://www.samsung.com/mx/

*Consulta modelos participantes sobre el combo con barra de sonido. Hasta $2,000 MXN en Samsung Rewards. Suscríbete a Select AI y obtén hasta 20% de beneficios en EcoRenueva. Consulta modelos participantes en One Stop Service. Consulta modelos participantes para el Voucher (20%

