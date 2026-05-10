Creepy Nuts: “No necesitamos que entiendan nuestras palabras, sino nuestros sentimientos"

David Álvarez

Ciudad de México, 10 may (EFE).- Cuando el rapero R-Shitei y el DJ Matsunaga se juntaron en 2017 con el dúo Creepy Nuts solo pensaban en innovar y en hacer aquello que ningún género había inventado, pero no imaginaban que, menos de una década después, se convertirían en un referente de la música japonesa a nivel internacional, especialmente en América, tras participar en temas de apertura de animes como 'Dandadan'.

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“Si hay una razón por la que nuestra música ha llegado tan lejos, creo que es porque nosotros hacemos primero lo que nos gusta (...) No necesito que la gente entienda literalmente las palabras de mi rap, lo que quiero es que entiendan mis sentimientos”, explica el rapero Shitei en entrevista con EFE tras su gira por América.

Tras años de carrera, la reciente exposición que les han dado temas como ‘Otonoke’, de ‘Dandadan’, o ‘Bling-Bang-Bang-Born’, del anime juvenil ‘Mashle: Magic and Muscles’, les ha llevado a actuar en festivales como Coachella, normalmente reservados a artistas de la talla de Justin Bieber y que ahora se abren una vez más el empuje exitoso de la cultura japonesa.

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La conexión cultural entre América Latina y Japón tiene un importante recorrido histórico desde que en el siglo XVII llegaron los nipones a tierras suramericanas, y se estima que, actualmente, más de 2 millones de 'nikkeis' (descendientes de japoneses) residen en Latinoamérica.

En ese contexto, cuando los miembros de Creepy Nuts ofrecieron su primer concierto en América Latina, concretamente en la Ciudad de México, sintieron una “buena vibra y entendimiento” con su público, a pesar de que la gran mayoría de ellos no sabe casi ni una sola palabra de japonés.

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“El idioma es algo que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos controlar el sonido. El sonido es la parte más esencial del corazón de nuestra música y es lo que rompe las barreras”, puntualiza R-Shitei sobre el éxito de su música a sus 34 años.

La clave del entendimiento reside en el “flow” que el rapero le pone a su música y en “la emoción con la que canta”, diferente a la de otro tipo de estilos musicales.

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“La gente lo escucha, lo siente y luego busca el significado de las canciones. Ahí es cuando nace la empatía con nuestro público”, puntualiza.

Es por ello que llamaron a su mayor éxito ‘Otonoke’, un término formado por las palabras japonesas 'oto' (sonido) y 'ke' (espíritu o monstruo), que sugiere la idea de una criatura sobrenatural hecha de sonido.

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Tras esa unión provocada en su visita a México, los dos artistas sintieron que tenían que regresar y han prometido a su público latino que volverán en el futuro a más países para “poder seguir estando conectados”.

Además de la proyección internacional que el anime ha dado al dúo japonés, Creepy Nuts también se ha hecho famoso por los videos de aficionados que bailan complejas coreografías al ritmo de sus canciones hiphoperas. Aunque este fenómeno es más habitual en géneros como el K-pop, a R-Shitei le entusiasma que su rap inspire este tipo de tendencias.

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“El sonido es la parte más esencial del corazón de nuestra música y es lo que rompe las barreras. Cuando vemos en redes sociales a personas bailando y cantando nuestras canciones, entendemos que el sonido tiene un poder enorme”, apunta el joven originario de Sakai.

De ahí que reconozca a Matsunaga como una pieza clave de su éxito, ya que aprovecha su experiencia en el Disco Mix Club (DMC) para explorar constantemente nuevos sonidos dentro de un género tan cambiante como el hip hop.

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“Lo que hace tres o cuatro años estaba de moda hoy ya parece viejo. Lo que estoy creando ahora quizá, en unos días, ya sea antiguo, pero justamente esa evolución tan rápida es lo que me gusta y lo que me mantiene emocionado”, reconoce Matsunaga.

Esa evolución también les ha permitido expandirse a otras plataformas, como los videojuegos, en particular Roblox, donde el pasado marzo organizaron una experiencia virtual exclusiva.

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Sobre qué nuevas tendencias de la cultura japonesa marcarán el futuro, Matsunaga admite que prefiere dejar esas predicciones a quienes “son buenos en marketing”, mientras él seguirá dedicándose, junto a R-Shitei, a la música.

“Espero que las canciones que hago sigan siendo lo que la gente quiere escuchar. Suelo aburrirme con facilidad, así que esta evolución tan rápida es lo que me gusta y lo que me mantiene emocionado”, concluye el artista japonés. EFE

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