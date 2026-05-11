EEUU asegura haber "desviado" 61 mercantes e "inmovilizado" cuatro como parte de su bloqueo naval contra Irán

Las autoridades estadounidenses han afirmado este domingo que han "desviado" 61 buques mercantes e "inmovilizado" cuatro, en el marco de su bloqueo impuesto a los puertos iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz, algo que ha sido calificado en numerosas ocasiones por Teherán como una "violación del alto el fuego" acordado entre ambas partes.

Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), órgano castrense que ha asegurado haber "desviado 61 buques mercantes e inmovilizado cuatro para garantizar el cumplimiento" del referido bloqueo contra Irán, de acuerdo con un mensaje publicado en sus redes sociales.

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En aras de "hacer cumplir" este bloqueo, el Ejército norteamericano ha indicado que, en estos momentos, "más de 20 buques de guerra estadounidenses" están haciéndose cargo de esa misión.

Fue hace casi un mes cuando Washington anunció que comenzaría a aplicar un "bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán", de acuerdo con un comunicado publicado entonces por el propio CENTCOM.

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