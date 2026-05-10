Muere un palestino tras un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Al Maghazi

Un ciudadano palestino ha fallecido este domingo por cuenta de las heridas sufridas tras un bombardeo israelí contra el campamento de refugiados de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

El fallecido, de 36 años de edad, responde al nombre de Musa Abdullah Al Jawas, según han informado fuentes médicas recogidas por la agencia oficial de noticias palestina Wafa, agregando que la muerte se ha producido por causa de las lesiones sufridas tras un ataque aéreo perpetrado por el Ejército israelí contra el referido territorio.

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Horas antes, la agencia de noticias palestina Sanad informó de la muerte, este mismo domingo, de al menos dos personas más, amén de varios heridos, por cuenta de otro ataque de las fuerzas israelíes contra un vehículo en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Alrededor de 850 palestinos han muerto por ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, según el balance de este jueves de las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

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Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.628 fallecidos y 172.520 heridos, si bien aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, ha subrayado el Ministerio de Sanidad gazatí.