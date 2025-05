Hansi Flick: "Tengo al equipo casi al nivel que quiero"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que tiene a su equipo casi al nivel que quiere y desea y, de cara a los próximos años, ha añadido que tienen que mejorar para aprovechar el potencial de un grupo con hambre de títulos y que tiene "camino por recorrer", además de matizar que pese a la derrota contra el Villarreal (2-3) está contento de ver a sus jugadores, pese a los días de festejos, estar cerca de ganar a un equipo que logró el billete para la 'Champions'.

"Ya sabéis cómo era el equipo (el año pasado) y cómo está ahora, tenéis vosotros la respuesta más que yo. Pero diré que tengo al equipo casi al nivel que quiero. Podemos mejorar, y tenemos que mejorar algunos aspectos. Pero ha sido una temporada fantástica", comentó en rueda de prensa sobre cómo ve a su equipo.

Pero no solo los jugadores, también el 'staff' puede mejorar. "Somos humanos, tenemos que aprender cada día porque está en nuestro 'ADN'. Quizás tengo que aprender a estar más tranquilo durante los partidos, aunque no es fácil. Tengo que aprender a hablar con los árbitros y a ser más tranquilo. Podemos mejorar nosotros para que los jugadores tengan más opciones de ganar, también", señaló.

Sin embargo, cree que este domingo, tras conquistar la Liga el jueves, era un día "para celebrar". "Se ha hecho un trabajo increíble estos meses, hoy era día para celebrar. No hay excusas, pero celebramos el título el jueves, el viernes, y estoy contento de cómo hemos jugado porque hemos tenido la oportunidad de ganar el partido. Lo importante es que los jugadores estén contentos y satisfechos con lo hecho", celebró.

"Tenemos que mejorar pero tenemos potencial, lo sé. Por supuesto, trabajaremos duro desde el inicio de la siguiente temporada. Es lo que puedo decir. Igual que este año, no nos cansaremos y no tiraremos la toalla en ningún partido. Es nuestra actitud. El presidente me escribió una carta donde decía que no solo era ganar, sino también el cómo ganar. Esto es lo que la afición quiere, y están contento con cómo jugamos y es fantástico ver este fútbol", reiteró.

"Hemos decidido que no se hablaría, hemos cambiado. Yo siempre hablo", comentó sobre por qué no hubo parlamentos en la fiesta final en el césped. "Pero lo que quiero decir es que agradezco mucho el apoyo de la afición, es asombroso. En la rúa veía las caras felices de la gente, con algunos que hasta lloraban. Es fantástico y una responsabilidad para los otros años, no es que ya se haya acabado; acabamos de empezar este viaje", aseguró de cara a ese futuro inmediato.

A nivel personal, se mostró "muy contento". "Hoy, tras ganar los tres títulos, es un día feliz pero al principio de la temporada dije que la sensación era como si llegáramos a casa. Toda esta temporada todo el mundo ha conectado muy bien, desde el 'staff' a equipo y directivos, somos como una familia y lo siento así de veras. Lo que hemos creado, no solo yo sino todo el 'staff', es un trabajo fantástico. Estoy muy contento y orgulloso de formar parte de este club. Esta forma de jugar, de no rendirse, forma parte del Barça y estoy muy contento de formar parte de esto", argumentó.