Alcaraz: "Las finales no se juegan, se ganan"

Roma, 18 may (EFE).- El español Carlos Alcaraz, que esta semana recuperó el número 2 del mundo, reflejó su mentalidad ganadora con la clásica frase de "las finales no se juegan, se ganan", justo después de proclamarse campeón del Masters 1.000 de Roma al batir al italiano Janik Sinner (1) por 7-6 (5) y 6-1.

"Espero que no sea la última vez que gane aquí. Estoy muy contento de tener a Jannik de vuelta y verle a este nivel. Le tengo que felicitar por su semana. Muy contento de que esté de vuelta", fueron sus primeras palabras tras haber ganado.

"Muy orgulloso de cómo he encarado el partido mentalmente, tácticamente lo he hecho muy bien. No he tenido montañas rusas, altibajos, he mantenido el nivel y es algo de lo que estoy orgulloso", añadió.

Ahora llega el Grand Slam de Roland Garros: "Todos los ojos están en Roland Garros. Siempre digo que las finales no se juegan, se ganan. Muy contento, voy a disfrutar ahora del momento con los míos. Me tomaré unos días de descanso para darme cuenta de lo que he conseguido y ya centrado en Roland Garros".

"Es una maravilla ganar aquí en Roma, algo increíble. Ha sido difícil con el tema de la lesión. Es un torneo muy especial. He estado toda la semana muy unido a mi equipo, hemos hecho un gran trabajo para recuperar la lesión. Estoy muy contento de lo que he hecho y esto me da mucha confianza para ir a París", apuntó. EFE