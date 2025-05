'Los Mayores' envían en Tokio un mensaje para la abolición de las armas nucleares

Tokio, 15 may (EFE).- La organización internacional no gubernamental 'Los Mayores' ('The Elders' en inglés), fundada en 2007 por Nelson Mandela, mandó este jueves en Tokio un mensaje a favor de la abolición de las armas nucleares y pidieron a Japón que adopte una posición de liderazgo a este respecto.

"Decidimos reunirnos este año en Hiroshima para mostrar respeto a los supervivientes del bombardeo atómico, pero también para iniciar un diálogo, ya que el temor hacia este tipo de armas ha crecido a un ritmo asombroso en los últimos 10 años", explicó hoy Juan Manuel Santos, presidente de 'The Elders' y expresidente de Colombia, en una rueda de prensa organizada por el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ).

En concreto, Santos hizo referencia al Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca y que se encuentra este año a 89 segundos para la medianoche o el Apocalipsis.

"Nos hemos reunido con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y otros miembros del Parlamento y hemos pedido a Japón que adopte una posición especial de liderazgo ante estos desafíos", señaló Santos.

Por su parte, Ernesto Zedillo, expresidente de México, dijo que el valor de la organización reside en sus "valores comunes" y recordó la importancia de transmitir los valores de los supervivientes del bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki a los jóvenes.

'The Elders' busca trabajar por la paz, la justicia, los derechos humanos y la sostenibilidad y participa en la pacificación de conflictos diversos como Darfur, Chipre, Zimbabue, Oriente Medio, Corea del Norte, Costa de Marfil y Birmania.

Otra de sus iniciativas es a favor del desarme nuclear, que insta a países poseedores de dichas armas, como Estados Unidos, a abandonar las mismas y diseña una vía realista a largo plazo para su eliminación total.

Su delegación en el actual viaje a Japón incluye al exsecretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, además de los expredientes latinoamericanos Santos y Zedillo, el exprimer ministro y expresidente de Mongolia Elbegdorj Tsakhia, y el Nobel de la Paz Denis Mukwege.

Como parte de la visita, 'Los Mayores' acudirán a diversos eventos para conmemorar el 80 aniversario del bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki y el final de la II Guerra Mundial. EFE

