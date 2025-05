Pakistán entrega a India a un militar detenido en abril tras cruzar la frontera

Las Fuerzas Armadas de Pakistán han entregado este miércoles a India a un militar indio detenido el 23 de abril tras cruzar la frontera, un paso dado después de que ambos países pactaran el sábado un alto el fuego tras sus recientes combates en torno a Cachemira, los más intensos en cerca de 25 años.

La Fuerza de Seguridad Fronteriza india (BSF, según sus siglas en inglés) ha señalado en un comunicado que el militar, identificado como Purnam Kumar Shaw, ha sido entregado en el paso fronterizo de Attari/Wagha en torno a las 10.30 horas (hora local).

Así, ha afirmado que Shaw "cruzó sin darse cuenta a territorio paquistaní" el 23 de abril "mientras realizaba labores operativas en el sector de Ferozepur", tras lo que fue detenido por la fuerza paramilitar Rangers de Pakistán.

"La repatriación ha sido posible por los esfuerzos consistentes de la BSF en reuniones regulares con los Rangers de Pakistán y otros canales de comunicación", ha zanjado, sin que las autoridades paquistaníes se hayan pronunciado sobre la entrega de Shaw.

Fuentes de la BSF citadas por el diario indio 'The Times of India' han señalado que el hombre no presenta signos de tortura o heridas, mientras que el inspector general de la fuerza en el estado de Punyab, Atul Fulzele, ha señalado que "la entrega ha tenido lugar de forma pacífica y en línea con los protocolos establecidos".

Este hecho tiene lugar apenas un día después de que India y Pakistán intercambiaran expulsiones de trabajadores de sus legaciones diplomáticas, en medio de las tensiones existentes a pesar del citado alto el fuego. Así, el Ministerio de Exteriores indio afirmó el martes que un "funcionario paquistaní de la Alta Comisión de Pakistán en Nueva Delhi" --nombre oficial de la Embajada-- había sido declarado 'persona non grata'.

Así, sostuvo en un comunicado que el hombre "participa en actividades que no se corresponden con su estatus oficial en India" y dijo que "se le ha pedido que abandone India en 24 horas", tras lo que el Ministerio de Exteriores de Pakistán respondió de forma recíproca, declarando 'persona non grata' a un trabajador de la Embajada india en Islamabad por "actividades incompatibles con su estatus de privilegio" y dándole igualmente un día para abandonar el país.

Las autoridades de Pakistán e India confirmaron el sábado un acuerdo de alto el fuego, horas después de que el Ejército paquistaní llevara a cabo ataques contra bases aéreas indias en respuesta a ataques previos contra varias de sus instalaciones militares, incluida una cerca de la capital, Islamabad.

La tensión entre Pakistán e India se ha disparado a raíz de un atentado perpetrado el 22 de abril en la Cachemira india y que causó la muerte de 26 civiles, en su mayoría turistas. Tras ello, Nueva Delhi apuntó directamente a Islamabad como responsable y lanzó ataques contra el país vecino, si bien las autoridades paquistaníes se han desvinculado del suceso.