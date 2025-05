Alcaraz: "Al final he sufrido físicamente, pero estoy orgulloso de cómo he luchado"

Roma, 13 may (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo que este martes ganó al ruso Karen Khachanov para acceder a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, se mostró orgulloso de "la manera de luchar" el partido que tuvo pese a que al final "sufrió físicamente" y se le complicó el último set.

"Es evidente que al final he sufrido, pero estoy muy contento por la manera en que he luchado todo el tiempo y por no haberme venido abajo en ningún momento", dijo al acabar el partido.

"Estoy muy orgulloso de cómo luché cada punto, cada bola", añadió.

El tenista murciano aclaró que no sufrió ninguna lesión ni dolor durante el encuentro, sino que simplemente experimentó un gran desgaste físico.

"Ha sido un partido muy duro físicamente, he tenido que correr mucho. Khachanov impone un juego con mucho ritmo, cambia de dirección con mucha facilidad, por lo que tienes que estar muy atento y moverte muy bien. Aquí tienes que saber defender, tener paciencia, esperar tu oportunidad y, a partir de ahí, intentar imponer tu juego", explicó tras su victoria.

Aun así, el español reconoció que al final del segundo set perdió la concentración, lo que permitió a Khachanov llevarse el juego.

"Desde más o menos la mitad hasta el final del segundo set, probablemente perdí un poco la concentración. Él empezó a jugar muy bien, pero estoy feliz de haberlo dejado atrás y de haber entrado al tercer set lo mejor posible", explicó.

Con su victoria, Alcaraz avanzó a los cuartos de final del torneo, donde se enfrentará al británico Jack Draper, contra el que perdió en su último enfrentamiento.

"Jack está jugando muy bien. La forma en que está jugando es de muy alto nivel. He estado viendo sus partidos y su saque es enorme. Tengo que estar listo para eso. Creo que va a ser una gran batalla", comentó sobre su próximo rival.

Pese a su buen récord en cuartos de final, Alcaraz no se confía: "Cada partido es diferente, cada encuentro es una guerra. Tengo que mostrar mi mejor tenis". EFE