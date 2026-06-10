Delcy Rodríguez regresa con "proyectos" a Venezuela tras su visita a la India y Turquía

Caracas, 9 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la noche de este martes de su llegada al país con "proyectos para el bien" de la nación suramericana, tras una gira de casi una semana durante la que visitó la India y Turquía con una agenda principalmente energética.

"Aterrizando en Venezuela con la satisfacción del deber cumplido", anunció la mandataria en un corto vídeo que publicó en redes sociales.

La líder chavista, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos en Caracas, expresó que regresa a su país "con muchas ilusiones y proyectos por la prosperidad y el bienestar de Venezuela toda", sin dar ningún detalle al respecto.

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Rodríguez había anunciado el lunes que estaba en camino a su país tras la gira por la India y Turquía, dos naciones aliadas desde hace años del Gobierno chavista.

"Felices culminamos esta gira internacional, vamos camino a Venezuela y agradecemos al presidente (turco, Recep Tayyip) Erdogan por esta invitación", dijo en un vídeo grabado desde Estambul y publicado en redes sociales.

La mandataria, que llegó a Turquía la noche del domingo, destacó los lazos que mantienen ambos países y aseguró que su visita buscaba "estrechar" la cooperación en el área de la minería, energía, transporte y la conectividad aérea.

La Presidencia turca informó el lunes que ambos mandatarios evaluaron cómo elevar el volumen de su comercio bilateral desde los actuales 448 hasta los 3.000 millones de dólares (2.600 millones de euros).

Previamente, Rodríguez llevó a cabo una visita de cinco días en la India que estuvo dominada por la reactivación de las compras indias de crudo venezolano, después de que la nación suramericana volviera a situarse en los últimos meses entre los principales proveedores del país más poblado del mundo.

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Junto a Rodríguez viajaron el canciller venezolano, Yván Gil; y los ministros de Turismo, Daniela Cabello; Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; Transporte, Jacqueline Faría; Comercio Exterior, Johann Álvarez, y Comunicación, Miguel Pérez Pirela.