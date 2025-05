El cine español vuelve a brillar en Cannes con Carla Simón y Oliver Laxe en la competición

Alicia García de Francisco

Cannes (Francia), 11 may (EFE).- Tras 16 años en los que solo las individualidades de Pedro Almodóvar, Albert Serra o Fernando Trueba compitieron por la Palma de Oro de Cannes, en la edición de este año habrá dos filmes que optarán al máximo premio del festival, los nuevos trabajos de Carla Simón y Oliver Laxe.

La realizadora catalana compite por primera vez a Cannes y lo hace con su tercer largometraje, tras haber triunfado en Berlín con el premio a mejor ópera prima para 'Verano 1993' (2017) y el Oso de Oro para 'Alcarrás' (2022).

Ahora, con la sensible 'Romería' cierra la trilogía sobre sus memorias familiares, una cinta que cuenta con intérpretes profesionales, algo poco habitual en su cine, y que se desarrolla en Vigo. Y opta a una Palma de Oro que hasta ahora solo ha ganado un cineasta español, Luis Buñuel, en 1961 por 'Viridiana'.

Mientras que el franco español Oliver Laxe -nacido en París de padres gallegos- es un habitual de Cannes, donde ha presentado todos sus trabajos.

Con 'Todos vós sodes capitáns' ('Todos vosotros sois capitanes', 2010) participó en la Quincena de Cineastas y fue premiado por la crítica internacional; con 'Mimosas' (2016) se llevó el galardón principal de la Semana de la Crítica y con 'Lo que arde' (2019), el de Una cierta mirada, la segunda sección en importancia de Cannes.

Laxe llega a la competición con un filme complejo, sobre un padre (Sergi López) y su hijo pequeño, que buscan en Marruecos a su hija y hermana desaparecida en un ambiente de 'raves'.

"Es una gran sensación tener a España en la competición, tener a jóvenes directores en secciones oficiales, una directora y un director que son parte de la familia de Cannes", dijo el delegado del festival, Thierry Frémaux en la presentación de esta 78 edición en referencia al paso de Carla Simón por la 'residencia' en la que jóvenes cineastas tienen oportunidad de desarrollar sus películas -en su caso fue con 'Alcarrás'-.

Frémaux también se refirió al avanzado estado de gestación de Simón -está en la última recta de su embarazo- y recordó que Jane Campion, cuando recibió la Palma de Oro por 'The Piano' ('El piano', 1993), recogió el premio embarazada.

La presencia de dos cineastas españoles en la competición llega 16 años después de que se produjera una situación similar, en 2009, cuando compitieron por la Palma de Oro Pedro Almodóvar, con 'Los abrazos rotos', e Isabel Coixet, con 'Map of the sounds of Tokyo' ('Mapa de los sonidos de Tokio').

Desde entonces solo ha habido apariciones individuales en la competición: Almodóvar en 2011 ('La piel que habito', con premio para el director de Fotografía, José Luis Alcaine), 2016 ('Julieta') y 2019 ('Dolor y gloria', por la que Antonio Banderas se hizo con el premio a mejor actor y Alberto Iglesias a mejor compositor), y Albert Serra en 2022, con 'Pacifiction'.

Además de Fernando Trueba, en 2020, con una película enteramente colombiana, 'El olvido que seremos', aunque protagonizada por Javier Cámara. Sin olvidar el premio a mejor interpretación femenina que se llevaron el año pasado la española Karla Sofía Gascón, junto a las estadounidenses Zoe Saldaña y Selena Gómez y la mexicana Adriana por su trabajo en la francesa 'Emilia Pérez'.

Pero este año en Cannes la presencia española no se limita a la competición.

En Una cierta mirada participa 'La misteriosa mirada del flamenco', ópera prima del chileno Diego Céspedes, que cuenta con coproducción española; y en Cannes Prémiere, fuera de competición, 'Magallanes', del filipino Lav Díaz, con Gael García Bernal como el conquistador portugués, igualmente con participación española.

En la Semana de la Crítica se podrá ver 'Ciudad sin sueño', un largometraje de Guillermo Galoe sobre la vida en un conocido asentamiento ilegal de Madrid, la Cañada Real.

Y en cuanto a cortometrajes, Gala Hernández participa en la Quincena de Cineastas con '+10k', mientras que en la Cinefundación, dedicada a trabajos de escuelas de cine, están incluidos 'Talk Me', del valenciano Joecar Hanna, de la NYU, y 'Per bruixa i metzinera', del andorrano Marc Camardons, de la ESCAC catalana.

Cierra la participación española el proyecto inmersivo 'Fillos do vento: A RAPA', dirigido por Brais Revaldería. EFE

