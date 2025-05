Blanca Villa, satisfecha con que se demuestre su verdad

Después del fuerte encontronazo que protagonizó el pasado fin de semana con María José Cantudo, Blanca Villa ha vuelto a 'Fiesta' para aclarar la polémica que tiene con la vedette después de perder su guerra judicial.

Muy satisfecha con la labor del perito que ha reconocido que en el disco de María José Cantudo se diferencian dos voces de mujeres, la artista desvelaba que "ha hablado una autoridad y ya por fin se puede demostrar que nunca mentí, que siempre dije la verdad, un perito lo ha demostrado".

En ese aspecto, aseguraba que "aquí yo ya no tengo nada que ver porque lo ha dicho un experto" y lo único que espera es que "ya no le quede duda a nadie y sobre todo a ella, que deje de mentir, que deje de negar la evidencia, solamente eso".

Por el momento, Blanca no va a demandar a Cantudo porque quiere "disfrutar de este reconocimiento y lo que traiga el futuro, pues no lo sé. Depende también de sus movimientos. Yo ahora mismo salgo satisfecha, salgo contenta". Eso sí, reconocía que "mi casa no la voy a recuperar nunca, pero mi palabra vale más que un contrato y que ninguna otra cosa del mundo y yo no mentí nunca".

En cuanto a si ha recibido una nueva demanda por parte de Cantudo, la cantante desvelaba que "no, de momento no me ha llegado nada" y por eso va a esperar a ver los movimientos de ella: "Obraré en consecuencia con lo que ella haga, así es que esperaremos".

Blanca volvió a dejar claro que "desgraciadamente estamos hablando de hace 25 o 30 años atrás" y por aquel entonces "no existían los móviles donde podías hacerte una foto enseguida" y no puede demostrar que sí se conocían, pero "las vivencias que yo tengo, algunas son perfectamente demostrables, otras no porque han pasado dentro de su casa o han pasado en un estudio... entonces, no sé qué va a pasar".