Sudáfrica considera "lamentable" que EEUU califique de refugiados a ciudadanos afrikáners blancos

El Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica ha tachado de "lamentable" la política de reasentamiento por parte de Estados Unidos a ciudadanos sudafricanos blancos, a quienes califica de refugiados, tras acusar a Pretoria de expropiar tierras de la minoría afrikáner.

El viceministro de Exteriores, Alvin Botes, mantuvo una conversación este viernes con el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en la que señaló que "las acusaciones de discriminación son infundadas".

Trump anunció en febrero que suspendería "toda financiación futura a Sudáfrica", a quien acusaba de cometer "una violación masiva de Derechos Humanos" por estar "confiscando tierras y tratando muy mal a ciertas clases de personas".

La tensión continuó con la ausencia del secretario de Estado, Marco Rubio, en la reunión del G20 celebrada poco más tarde en Johannesburgo y la expulsión en marzo del embajador sudafricano en Washington, Ebrahim Rasool, después de que acusara a Trump de "supremacista".

"Es sumamente lamentable que, al parecer, el reasentamiento de sudafricanos en Estados Unidos bajo la apariencia de 'refugiados' tenga motivaciones políticas y esté diseñado para cuestionar la democracia constitucional de Sudáfrica", ha mantenido el ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación en un comunicado.

El país africano pide a Estados Unidos que tenga en cuenta la definición de refugiado reflejada en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la cual requiere de "evaluación fáctica a la luz de las circunstancias imperantes".

A pesar de no compartir la consideración estadounidense, Sudáfrica no impedirá que sus ciudadanos abandonen el país, aunque pide que las autoridades norteamericanas garanticen que estos solicitantes de asilo no tenga causas judiciales a sus espaldas.

"Las estadísticas del Servicio de Policía de Sudáfrica sobre delitos relacionados con la agricultura no respaldan las acusaciones de delitos violentos contra agricultores en general ni contra ninguna raza en particular", han concluido.