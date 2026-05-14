Trump afirma que China ha acordado comprar 200 aviones a Boeing

China ha acordado comprar 200 aviones a Boeing, operación que supondría la primera compra de aeronaves comerciales por parte del gigante asiático al fabricante norteamericano en casi una década.

Así lo ha desvelado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un entrevista concedida a Fox News, recogida por Europa Press. No está claro qué unidades se incluían en el pedido de 200 aviones, aunque Trump los calificó de "grandes".

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"Boeing quería 150 y consiguió 200. Eso es mucho trabajo", ha añadido durante su intervención de este jueves, enmarcada en la visita del máximo mandatario de EEUU a China para reunirese con su homólogo chino, Xi Jinping.

El fabricante norteamericano avanza a buen nivel en ritmo de entregas y pedidos al estabilizar su producción. Entre enero y abril, entregó 190 aviones comerciales, superando a su rival Airbus en el mismo periodo.

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En pedidos, registró 136 a lo largo de abril, una cifra cercana a los 161 que sumó en total durante el primer trimestre del año. El total de los cuatro meses fue de 297, casi 50 más que un año antes.