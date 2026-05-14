FMI no participa en el análisis de sostenibilidad de deuda que Caracas presentará en junio

Washington, 14 may (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que no tiene previsto participar en el análisis de sostenibilidad de deuda pública ni en el marco económico que el Gobierno de Venezuela ha dicho que presentará en junio para reestructurar su deuda, aunque aseguró que prosiguen sus intercambios con Caracas, centrados principalmente en el intercambio de datos macroeconómicos.

La Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en la víspera que va a iniciar un proceso de reestructuración de la deuda pública externa y de la de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y explicó que presentará un marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad de deuda (DSA, por sus siglas en inglés) el mes que viene.

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"Estamos al tanto del anuncio de ayer y, actualmente, estamos a la espera de conocer más detalles al respecto. Hasta el momento, no hemos participado en este proceso de anuncio de la reestructuración de la deuda ni en el DSA", afirmó hoy en rueda de prensa la portavoz del FMI, Julie Kozack.

Kozack puntualizó que en un proceso de reestructuración el fondo nunca participa en las conversaciones que tienen lugar entre las autoridades de un país y sus acreedores, aunque sí que proporciona un marco macroeconómico y un DSA cuando dicha reestructuración se lleva a cabo bajo el amparo de un crédito concedido por la entidad.

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En ese sentido, la portavoz confirmó tras la reactivación de las relaciones entre Caracas y el FMI -que aún siguen en fase inicial- anunciada en abril, Venezuela no ha solicitado aún ningún tipo de financiamiento.

Aseveró a su vez que los contactos prosiguen de manera "periódica" desde abril con representantes del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela y que se están centrando en el intercambio de datos macroeconómicos del país caribeño a los que el FMI no tiene acceso desde hace más de dos décadas.

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"Estas conversaciones se han centrado principalmente en la producción y el suministro de datos económicos. La provisión y generación de dichos datos constituye un requisito establecido en nuestros artículos del convenio, con el fin de que podamos evaluar la evolución macroeconómica y, en última instancia, brindar asesoramiento sobre políticas a Venezuela", puntualizó Kozack.

La portavoz subrayó que "restaurar la sostenibilidad fiscal y de la deuda es una prioridad muy importante para Venezuela", y que el organismo está plenamente dispuesto "a apoyar a las autoridades en este importante paso que están dando". EFE

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