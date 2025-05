Nacho Cano reaparece tras el archivo de su investigación: "Todavía queda algo de sentido común"

La Justicia le ha dado la razón a Nacho Cano. Tras su detención el 9 de julio de 2024 por la presunta contratación ilegal de inmigrantes mexicanos en su espectáculo 'Malinche', que se representa en Madrid desde 2022, acusado de un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores tras la denuncia de su exbecaria Lesly Ochoa, la Audiencia Provincial de Madrid acordaba el pasado 25 de abril el archivo provisional de la causa al entender que el productor musical no trató de introducir irregularmente y de forma clandestina a los estudiantes mexicanos que vinieron a España a representar su musical.

Un recurso que los jueces han estimado de forma parcial, descartando el sobreseimiento de la causa por si aparecieran nuevos datos o prubas que obligasen a la reapertura de la misma, y que Nacho recibía en México, donde se encuentra en estos momentos con 'Malinche'.

Rotundo, el artista dejaba claro que no se va a olvidar de la jueza y anunciaba que le va a "meter una querella espectacular". "No voy a olvidar de los 11 horas que tuvieron acosando a estos chicos intentando obtener información negativa de ellos hacia mí. No me voy a olvidar de esta jueza, que le voy a meter una querella espectacular, por lo que ha hecho, que sabe que está mal, y no sé qué nivel de involucración tiene en la orquestación de todo esto. Pero lo averiguaré", apuntaba.

"He podido mantenerme sin hundirme, como querían estos desgraciados que están mandando en España y que nos tienen a todos asfixiados con su corruptela. Ellos sí que son unos sinvergüenzas y tenían que ir a la cárcel, uno detrás de otro, porque nos están robando todos los días y nos están asfixiando" añadía demoledor, arremetiendo contra el Gobierno, al que acusa de estar detrás de su detención por su amistad con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Dos semanas después del archivo de la causa, Nacho ha regresado a España para asistir a la exclusiva fiesta que han celebrado los millonarios mexicanos Emilio Salinas y María Laura Medina en su impresionante yate 'Lady Moura' atracado en el muelle de las Delicias de Sevilla con motivo de la Feria de Abril.

Feliz después de que la Justicia le haya dado la razón, el exmiembro de 'Mecano' se ha mostrado implacable y ha asegurado que "es lo que tenía que ocurrir, no podía ocurrir otra cosa, todavía queda en este país algo de sentido común y de cabeza". "Estoy muy bien, en un buen momento, triunfando mucho en México, 40 actuaciones 'sold out' y espero que dure mucho tiempo" ha expresado, dejando claro que ha dejado atrás sus problemas legales.

Además, Cano ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a Melody en Eurovisión: "Sal con toda la energía, sal a ganar y espero, mi última incursión fue Chanel, estaba trabajando conmigo en Malinche, hizo un gran papel, así que acuérdate de ella y sal a triunfar".