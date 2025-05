Expertos dicen que ignorar IA podría dejar fuera del mercado a empresas latinoamericanas

Ciudad de México, 8 may (EFE).- Las empresas de Latinoamérica no deben ignorar el uso de Inteligencia Artificial (IA) ya que quienes no la integren en sus procesos pronto quedarán fuera del mercado, el cual crecerá a una tasa anual del 36,2 % hasta 2027 en la región, advirtieron este jueves especialistas.

“Hoy las compañías ya no se preguntan si deben usar IA, sino cuán rápido pueden adaptarse antes de quedarse atrás y entender estratégicamente cómo sumarla”, señaló en un comunicado Gustavo Barcia, director ejecutivo de la firma de soluciones corporativas Needed.

Apenas en marzo pasado, la organización había advertido que las empresas mexicanas están todavía 30 puntos lejos de su estado ideal de transformación digital y solo el 1 % ha alcanzado la “madurez” IA, según el ‘Informe de Madurez Digital en México (IMD) 2025’.

El directivo recordó que la “madurez digital” se refiere al grado en el que se encuentran las empresas respecto al nivel de adopción de herramientas digitales como la IA en sus procesos operativos; y, en ese sentido, lograr la transformación digital y alcanzar una longevidad competitiva.

Por ello, Barcia señaló que el desafío radica en mostrar a las empresas el "potencial" que ofrece la IA, debido a que muchas de ellas "no profundizan en su uso", ni exploran su alcance real, especialmente aquellas que operan fuera del ámbito tecnológico.

“Estas compañías aún no están reflexionando sobre cómo esta herramienta puede redefinir su estructura y dinámica operativa”, destacó el director ejecutivo de Needed.

Sus declaraciones se dieron durante el evento ‘Never Ending Evolution - The AI Pioneers Festival’, el evento más importante de IA en toda América Latina, celebrado en Ciudad de México y organizado por Needed Education, en alianza con empresas como KIO, Telcel, Samsung y Softtek.

El evento reunió a más de 800 líderes empresariales, directivos y tomadores de decisiones de México y América Latina, en donde los expertos compartieron su visión, casos de éxito y consejos para las compañías que aún dudan en adoptar esta tecnología y coincidieron en que la IA transformará radicalmente los modelos de negocio, el manejo de datos y la eficiencia operativa. EFE