Rusia empieza un ataque con drones y misiles contra Ucrania que Kiev cree que será largo

Kiev, 13 may (EFE).- El Ejército ruso ha empezado este miércoles un ataque combinado de duración prolongada con drones a los que después planea sumar también misiles para golpear infraestructuras críticas y de la industria militar, así como sedes de órganos del Estado ucraniano, según advirtió en un mensaje publicado poco después del mediodía la inteligencia militar ucraniana (GUR).

“El 13 de mayo de 2026 el Estado-agresor Rusia empezó un ataque aéreo combinado contra Ucrania que podría tener carácter duradero”, escribió el GUR en una nota publicada en su cuenta oficial.

PUBLICIDAD

El comunicado explica que en la primera oleada del ataque Rusia ha utilizado una “cantidad significativa” de drones de ataque para abrumar a las defensas aéreas ucranianas y golpear “objetivos civiles”.

En las próximas fases del ataque, añade el GUR, el Ejército ruso planea lanzar misiles de crucero desde el aire y desde el mar y también misiles balísticos.

PUBLICIDAD

“Los objetivos de Moscú son infraestructuras críticas y de suministros vitales para las grandes ciudades, en concreto energía, industria militar y edificios de los órganos del poder del Estado”, dice también la nota de la inteligencia militar ucraniana. EFE