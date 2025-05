Evoluciona favorablemente el incendio forestal en Huércal, con las tareas centradas en la zona este

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha adelantado que el incendio forestal que afecta a la sierra de Huércal de Almería, declarado en la madrugada del pasado sábado, "evoluciona favorablemente", y concreta que ahora se está trabajando en distintos frentes, "principalmente en la zona este", con el objetivo de que, cuando intervengan los vientos costeros que se esperan, ya "se haya atacado" el fuego "lo máximo posible".

Martín ha especificado que trabajan en la estabilización del incendio 150 efectivos, así como tres helicópteros y tres camiones autobomba, y ha añadido que se incorporan también dos medios aéreos tipo FOCA del Gobierno, que están adscritos a las comunidades autónomas. Por otra parte, ha explicado que el origen del incendio se debió a una tormenta seca que descargó una serie de rayos en la noche del sábado.

Debido a los fuertes vientos y a que se trata de una zona "complicada", de carácter minero, la delegada de la Junta ha precisado en una atención a medios esta mañana, en Alhama de Almería, dificultan "de alguna forma" las labores de lucha contra el fuego.

No obstante, Martín ha trasladado "un mensaje de absoluta tranquilidad", y ha indicado que ayer "no hubo en ningún momento ningún tipo de peligro para las poblaciones cercanas, a pesar de que principalmente por la noche el fuego es bastante escandaloso". Como medida más destacada, hay que recordar que la Guardia Civil informó de que se desalojó de forma preventiva a una veintena de vecinos en Gádor.

La representante del Gobierno andaluz en la provincia ha destacado que el pasado sábado se hizo "un magnífico trabajo por parte del dispositivo". "Se estuvieron controlando una serie de flancos y eso ha permitido que en la mañana de hoy podamos decir que el incendio está evolucionando favorablemente", ha celebrado. Así, ha deseado que "cuando termine el día, y tengamos que retirar nuevamente los medios aéreos, podamos hablar de una situación evidentemente bastante mejor".

También ha enviado un mensaje de "precaución" para que no se vaya a la zona. "Eso lo único que hace es no solo ponerse en peligro, sino perjudicar principalmente las labores que está llevando el Infoca", ha trasladado Aránzazu Martín, que ha explicado que, por el momento, "no hay nada que nos lleve" a elevar la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía, activada desde las 22,37 horas de hoy.

Después de una noche intensa de trabajo, "donde hemos centrado nuestros esfuerzos en el flanco norte", ha explicado en 'X' Infoca, este servicio de extinción de incendios trabaja en la zona con más de 150 profesionales y tres medios aéreos. En conjunto, se trata de tres helicópteros (un semipesado y dos superpumas), tres camiones autobombas, 14 grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), cinco técnicos de operaciones, un efectivo especial de supervisión, dos de logística y tres agentes de medioambiente, así como una unidad médica de incendios forestales (UMIF).