EE.UU. y Rusia se unen al rechazo de la ultraderecha europea a la sentencia contra Le Pen

(Actualiza EX1288 con la reacción del gobierno de EE.UU., Rusia, Elon Musk y de la propia Le Pen)

Redacción Internacional, 31 mar (EFE).- EE.UU. y Rusia, así como figuras de la ultraderecha europea y el empresario Elon Musk, lamentaron este lunes la sentencia que condena a la líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen por desvío de fondos del Parlamento Europeo, lo que le aleja de la carrera electoral a las presidenciales de 2027.

Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes que puede cumplir con brazalete electrónico, así como a 100.000 euros de multa y a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.

La líder ultraderechista calificó, en una entrevista con el canal francés TF1, de "política" una sentencia que está "destinada a impedir" que sea presidenta.

En su primera reacción a la sentencia, Le Pen aseguró que "hay un pequeño camino" para poder presentarse pero para ello "la Justicia debe darse prisa": "No voy a dejar que me eliminen fácilmente. Voy a pedir que la apelación me permita plantear una candidatura", dijo la política, de 56 años, finalista de las dos últimas presidenciales.

La Administración de Donald Trump expresó este lunes su "preocupación" por la inhabilitación política de Marine Le Pen, condenada por un caso de malversación, y sugirió que la sentencia fue motivada por motivos ideológicos.

Preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, parafraseó el discurso del vicepresidente estadounidense, JD Vance, de febrero pasado sobre la "libertad de expresión" en Europa.

"Como Occidente, debemos hacer más que simplemente hablar de valores democráticos. Debemos vivirlos. La exclusión de personas del proceso político es particularmente preocupante dada la agresiva y corrupta guerra legal contra el presidente Trump", declaró Vance en referencia a los casos legales que el republicano enfrentó durante la campaña electoral.

Tras la sentencia, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, lamentó: que "cada vez son más las capitales europeas que siguen el camino de pisotear las normas democráticas".

Recalcó que "por supuesto" Rusia no quiere interferir, y "nunca" lo ha hecho, en los asuntos internos de Francia, pero añadió: "sin embargo, en general lo que vemos en las capitales europeas muestra que estas no son en absoluto reacias a rebasar los límites de la democracia durante el proceso político".

Así, el Kremlin se posicionó con la ultraderecha europea, que se ha apresurado a apoyar a una de las caras más visibles de esta ideología frente a una sentencia que pone en jaque el futuro político de Le Pen y su intención de presentarse a unas elecciones para las que un sondeo hoy mismo le situaba como favorita.

También el empresario estadounidense Elon Musk dijo que la condena debe verse como "un abuso del sistema legal" que "la izquierda radical" utiliza cuando no puede ganar las elecciones.

Según Musk, cada vez más identificado con los movimientos de ultraderecha en todo el mundo y aliado de Donald Trump en la Casa Blanca, este recurso a los tribunales de lo que él llama izquierda radical para combatir a sus oponentes "es un guion de libro en todo el mundo".

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, expresó su apoyo a la líder francesa de extrema derecha con un mensaje en su cuenta de X donde decía "Je suis Marine" (Yo soy Marine), en referencia al eslogan de solidaridad "Je suis Charlie" que surgió tras el atentado islamista de 2015 en París contra la revista satírica 'Charlie Hebdo'.

En el Parlamento Europeo, el partido de Le Pen forma parte del grupo 'Patriotas por Europa', fundado el año pasado por el Fidesz, el partido de Orbán, junto con otros partidos de la ultraderecha.

También el vicepresidente del consejo de ministros de Italia y líder de extrema derecha, Matteo Salvini, ha mostrado su apoyo con una foto junto a Le Pen y el mensaje "Yo apoyo a Marine Le Pen".

"Lo que está ocurriendo contra Marine Le Pen es una declaración de guerra por parte de Bruselas en un momento en que los impulsos bélicos de Von der Leyen y Macron son aterradores. No nos dejaremos intimidar, no nos detendremos, ¡a toda máquina, amiga!", dijo el exministro de Interior y líder de Liga.

En España, ha sido el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, quien ha defendido a la francesa asegurando que "no conseguirán callar la voz del pueblo francés".

Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y mano derecha de Le Pen, Jordan Bardella, aseguró en X que "hoy, no es sólo Marine Le Pen la que está siendo injustamente condenada: es la democracia francesa la que está siendo ejecutada".

No fue el único en reaccionar a esta decisión, que en la práctica trunca las aspiraciones presidenciales de la líder de la extrema derecha para 2027, incluso aunque apele la condena.

"El destino democrático de nuestra nación confiscado por una escandalosa cábala judicial. La candidata favorita para las elecciones presidenciales impedida de presentarse", lamentó en la misma red social el conservador Éric Ciotti, aliado de RN en la Asamblea Nacional francesa. EFE