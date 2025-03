Nomura está en conversaciones para mudarse a oficinas en torre Penn 2 en Manhattan

(Bloomberg) -- La unidad estadounidense de Nomura Holdings Inc., con sede en Tokio, está en conversaciones para arrendar nuevas oficinas en la zona oeste de Manhattan, según personas familiarizadas con el asunto.

Nomura está discutiendo con Vornado Realty Trust un contrato de arrendamiento de oficinas en su torre Penn 2, dijeron las personas, que pidieron no ser nombrados porque el asunto es privado.

Las negociaciones están en curso y los planes aún podrían cambiar, dijo una de las personas. Los representantes de Vornado y Nomura declinaron hacer comentarios.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Nomura se une a una oleada de empresas que intentan trasladarse a oficinas nuevas o remodeladas en la ciudad. Vornado remodeló recientemente Penn 2 y añadió una nueva fachada, un vestíbulo y un salón en la azotea del edificio de oficinas de 31 plantas. Entre los inquilinos de la torre se encuentra la Major League Soccer. Vornado ha estado en conversaciones con Universal Music Group NV para obtener espacio en el edificio, según informó Bloomberg.

La empresa inmobiliaria, dirigida por el multimillonario Steven Roth, ha estado tratando de dar un giro a la zona cercana a la Penn Station de Manhattan, una importante zona de tránsito de la ciudad. La empresa también renovó Penn 1.

Nomura ha estado a la caza de nuevas oficinas en Manhattan con planes de reducir su superficie, según informó Bloomberg en 2023. En 2011, la empresa firmó un contrato de arrendamiento por más de 84.000 metros cuadrados de espacio en Worldwide Plaza para su sede de EE.UU. El contrato expira en 2033, pero Nomura tiene la opción de dejarlo en 2027.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Nomura Said in Talks for Offices at Manhattan’s Penn 2 Tower

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Sally Bakewell.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.