'Emilia Pérez' se estrella en unos Óscar donde Zoe Saldaña fue su única alegría destacada

Los Ángeles (EE.UU.), 2 mar (EFE).- El narcomusical 'Emilia Pérez', que llegaba como el filme más nominado a la 97 entrega de los Óscar con sus 13 candidaturas, salió de la gala con solo dos estatuillas: la de mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y la de mejor canción original gracias al tema 'El mal'.

La cinta francesa llegaba desgastada por las críticas y lastrada por los polémicos tuits de tinte xenófobo publicados por su protagonista, la española Karla Sofía Gascón, años atrás.

"En 'Anora' se usa la palabra joder 479 veces, esas son tres más que el récord que tiene el publicista de Karla Sofía Gascón. Karla Sofía está aquí hoy, si vas a tuitear, que sepas que mi nombre es Jimmy Kimmel", bromeó el presentador Conan O'Brien al inicio de la gala ante un rotundo aplauso y mientras la española lanzaba un beso a la cámara.

Karla Sofía Gascón competía en el apartado de mejor actriz protagonista con Cynthia Erivo ('Wicked'), Fernanda Torres ('I'm still here'), Demi Moore ('The substance') y Mikey Madison ('Anora'). Esta última fue quien finalmente se alzó con la victoria.

Prácticamente la única alegría de la noche para 'Emilia Pérez' fue el premio a mejor actriz de reparto que se llevó Zoe Saldaña, que ofreció uno de los discursos más emotivos de la noche.

"Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una orgullosa hija de inmigrantes con sueños y dignidad y manos trabajadoras, y soy la primera latina de origen dominicano en recibir un trofeo de la Academia, por cantar y hablar en español, y espero no ser la última",", expresó con garra.

Además, 'Emilia Pérez' se impuso en el apartado de mejor canción original con el tema 'El mal', de los cantautores franceses Clément Ducol y Camille Dalma, que tuvieron unas palabras de agradecimiento para el elenco de la película, incluida Karla Sofía Gascón.

'Emilia Pérez' también se postuló sin éxito en categorías como la de mejor guion adaptado, maquillaje y peluquería, edición, sonido, banda sonora original, mejor director y mejor película.

Así como en el apartado de mejor película internacional, en la que era la gran favorita. Pero competía con la brasileña 'I'm Still Here', dirigida por Walter Salles y protagonizada por Torres, que acabó ganando al cautivar a la Academia de Hollyvood por su retrato crudo de la violencia arbitraria durante la época de la dictadura militar en el país sudamericano.

Antes del inicio de la gala, el equipo de la película dirigida por Jacques Audiard, que ya se habían desvinculado de las polémicas de Gascón semanas atrás y la dejaron caer, pasaron por la alfombra roja casi sin hacer declaraciones.

Y es que han sido semanas de intensas controversias alrededor de 'Emilia Pérez', en los que Netflix, que adquirió los derechos de distribución internacional del filme, incluso decidió dejar de costear los viajes y estilismos para los eventos de la actriz española.

Mientras que Audiard arremetió contra Gascón, a quien achacó estar haciendo daño a sus compañeros con sus palabras.

Aunque también el realizador francés contribuyó a la polémica sobre la película, que fue muy mal recibida en México, donde la criticaron por abusar de los estereotipos y por tratar a la ligera temas como las desapariciones forzadas.

Audiard dijo además que el español es un idioma de "países modestos, pobres y migrantes".

Pero sus palabras pasaron desapercibidas tras las duras críticas recibidas por Gascón, que denunció estar sometida a una "campaña de odio", para después guardar silencio y ausentarse de premios como los BAFTA o los Critics Choice Award para no perjudicar al filme, pero finalmente sí asistió a los Óscar. EFE

(Foto)(Vídeo)