Detienen en Medellín a un español buscado por su país con circular roja por estafa

Bogotá, 22 feb (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron en Medellín al español buscado por su país con una circular roja de la Interpol por diversos delitos, entre ellos el de estafa.

Así lo informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien afirmó en la red social X que el hombre fue detenido “en una de las intervenciones de control a la situación de habitantes de calle en la ciudad”.

“Nuestro equipo logró la identificación y verificación de un ciudadano español en condición de calle”, agregó Gutiérrez.

El detenido está acusado de los delitos de “pertenencia a organización delictiva, estafa, blanqueo de productos del delito, falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos”, según la información.

Según las autoridades, había estado preso en Ghana, país del que se fugó hacia Colombia, a donde ingresó por Venezuela.

“Inmediatamente se procedió con su captura y ha sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, en espera de la documentación correspondiente por vía diplomática por parte del país requirente para su posterior extradición”, expresó Gutiérrez.

El alcalde de Medellín señaló que en esa ciudad ya han sido detenidas este año siete personas pedidas por otros países con circular roja de la Interpol.

“Medellín no es refugio de criminales”, agregó el gobernante local. EFE