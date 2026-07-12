EAU denuncia un ataque desde Irán mientras Catar intercepta misiles

Redacción Internacional, 12 jul (EFE).- Emiratos Árabes Unidos dijo este domingo que sus defensas aéreas se encontraban repeliendo "ataques con misiles y drones provenientes de Irán", mientras las autoridades cataríes denunciaron un ataque con misiles, tras el repunte de la tensión en Oriente Medio durante la madrugada.

"Actualmente, las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos están respondiendo a ataques con misiles y drones provenientes de Irán, y el Ministerio de Defensa confirma que los sonidos escuchados en áreas dispersas del país son el resultado de la respuesta de los sistemas de defensa aérea", detalló en su cuenta de la red social X el Ministerio de Defensa emiratí.

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Por su parte, la agencia estatal de noticias catarí dijo que sus fuerzas armadas habían repelido un ataque con misiles, sin confirmar la procedencia.

Mientras, el Ministerio del Interior de Baréin, otro país del Golfo pérsico que acoge bases estadounidenses, pidió a sus ciudadanos acudir al lugar seguro más cercano tras la activación de alarmas en el territorio.

Irán de momento no se ha atribuido la autoría de los ataques, que suceden después de que Estados Unidos llevara a cabo una nueva ofensiva durante la madrugada y los medios iraníes informasen de varias explosiones en diversos puntos del país.

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Este domingo de madrugada (sábado en Estados Unidos), el Comando Central estadounidense (Centcom) informó del inicio de una nueva ronda de ataques contra Irán después de que Teherán bombardeara un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Según el Centcom, Irán atacó un buque portacontenedores con bandera de Chipre, lo que provocó un incendio en el barco y daños en la sala de máquinas que obligaron a detener la travesía. Un miembro de la tripulación está desaparecido.

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Las fuerzas estadounidenses justificaron el ataque contra la República Islámica en que están "degradando su capacidad" para atacar otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Irán, por su parte, anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso".

Hace unos días, Trump dio por terminado el acuerdo de alto el fuego, vigente entre ambos países, tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. EFE