La tripulación de la embarcación atacada en Ormuz evacúa el buque tras el ataque de Irán denunciado por EEUU

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este domingo de que la tripulación del buque portacontenedores que quedó averiado en el estrecho de Ormuz ha evacuado la embarcación y se encuentra a bordo de un bote salvavidas.

El organismo británico ha indicado que esta información le ha sido facilitada por las autoridades militares y por el responsable de seguridad de la compañía propietaria del barco, si bien no ha aportado por el momento más detalles sobre la situación de los tripulantes.

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"Las autoridades continúan investigando. Se recomienda a los buques que naveguen con precaución e informen a UKMTO sobre cualquier actividad sospechosa", ha agregado la agencia de la Armada británica.

Horas antes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguraba que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había atacado el 'M/V GFS Galaxy', un portacontenedores con bandera de Chipre que navegaba por el estrecho de Ormuz.

El CENTCOM señaló además que uno de los miembros de la tripulación civil se encontraba en paradero desconocido y que el buque había quedado incapacitado para continuar su travesía debido a un incendio declarado a bordo, así como a los importantes daños sufridos en la sala de máquinas.

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