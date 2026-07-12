Agencias

Al menos dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival callejero en Toronto (Canadá)

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Al menos dos personas han fallecido y cuatro más han resultado heridas por arma de fuego tras un tiroteo ocurrido durante un festival callejero en la ciudad canadiense de Toronto, según han informado las autoridades policiales locales, que trabajan ya en el lugar de los hechos mientras el autor de los disparos continúa prófugo.

Los servicios de emergencia recibieron en torno a las 20.12 horas (hora local) de este sábado el aviso por la presencia de un supuesto tirador activo en la avenida St. Clair de la mencionad ciudad, donde en ese momento tenía lugar un evento dedicado a la música y el baile latino.

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A su llegada, los agentes localizaron a seis personas con impactos de bala. Dos de las víctimas fueron declaradas fallecidas en el lugar, mientras que las otras cuatro fueron encontradas con heridas de diversa consideración.

La Policía ha asegurado la zona y ha pedido a la población que evite acercarse al área del incidente debido al amplio despliegue policial que continúa operativo mientras avanzan las investigaciones.

Asimismo, han señalado que, por el momento no se ha detenido a ningún sospechoso y que continúan las labores para identificar y localizar al autor o autores del ataque.

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