Bordalás: "Hay que ser realistas, va a ser una eliminatoria tremendamente difícil"

Getafe (Madrid), 3 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, insistió este lunes en rueda de prensa sobre la dificultad de eliminar al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey y aseguró que sus jugadores "tienen que tener los pies en el suelo" y ser realistas ante una eliminatoria "tremendamente difícil".

Si después del choque ante el Sevilla del pasado sábado Bordalás avisó de las complicaciones que tendrá el Getafe para acceder a las semifinales, apenas 48 horas después repitió el mismo mensaje de cautela antes de afrontar el duelo que se disputará en el Metropolitano.

"Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa en cuanto a plantilla. Es muy amplia con dos onces sensacionales. Va a ser una eliminatoria, hay que ser realistas, tremendamente difícil. Por el rival y por la perdida que para nosotros conlleva la perdida de efectivos para afrontar el partido", señaló.

"Vamos con la máxima ilusión, a todos nos hace, pero hay que ser realistas, sabemos de la dificultad. El equipo está bien en cuanto a ánimo y talante. Hay que hacer un gran partido para estar cerca de poder pasar a semifinales. Va a ser un partido muy difícil", apuntó.

"La confianza es máxima siempre antes de afrontar un partido. Hay que tener los pies en el suelo sabiendo que las diferencias son muy grandes de un plantilla a otra. Siempre afrontamos los partidos con la máxima mentalidad para poder ganar y hacer el juego que nos conviene para estar cerca de poder conseguir el triunfo", añadió.

Además, lamentó las bajas de varios jugadores del Getafe. Confirmó las de los sancionados Coba da Costa, Álvaro Rodríguez y Diego Rico, reconoció que David Soria y Luis Milla están entre algodones e informó de que Allan Nyom tiene casi imposible su participación.

"Vamos a ver, hasta mañana no lo sabremos. Hay jugadores que están entre algodones y vamos a ver si podemos contrar con ellos. Soria tiene una pequeña fractura (en la nariz) y vamos a ver qué decisión se toma. El chico está animado, con menos dolor. Es fuerte, aguanta todo y quiere estar con el equipo. Milla está en periodo de readaptación. Nyom es difícil que pueda llegar, Milla vamos a ver", explicó.

Sobre los rumores que sitúan a Borja Mayoral en el Como italiano antes del cierre del mercado de invierno, señaló "no tener ni idea" de la posibilidad de perder a su mejor delantero e indicó que su club trabaja para hacer alguna incorporación.

Precisamente, Juanmi Jiménez, cedido por el Betis, disputó sus primeros minutos este sábado sin haberse entrenado con el Getafe. Bordalás, explicó por qué tomó esa decisión: "venía entrenando con normalidad en su anterior equipo, ha competido y está en forma. Tomé la decisión y contentos porque dispuso de ocasiones. Sin ser un partido de muchas ocasiones fue protagonista en dos y está con ilusión y ganas de ayudar al equipo. Pero vamos a ver, hay que regular porque han pasado pocos días. Vamos a ver si juega de inicio".

Preguntado por qué tendrá que hacer el Getafe para ganar al Atlético de Madrid, aseguró que su equipo deberá "hacer un gran partido, interpretarlo bien, entender el juego y no cometer errores".

"Si se ponen por delante, las dificultades aumenta. A nivel ofensivo, ser atrevidos y valientes a la hora de buscar la portería rival. Jugar con confianza y dominar las facetas del juego. Mañana nos exigirán el máximo", puso de relieve.

Asimismo, habló sobre qué ha aprendido de su anterior duelo ante el conjunto rojiblanco, que terminó en derrota para el Getafe, y manifestó que "siempre" toma nota de los aciertos y de los errores y resaltó que el Atlético de Madrid puede ganar cualquier partido gracias a la calidad de sus jugadores.

"Tiene tantas alternativas e individualidades, que es capaz de ganar sin hacer un gran juego o sin estar tremendamente acertados. Aparece la figura de cualquier jugador, Julián Álvarez o Griezmann y te solventan el partido. Tiene una de las mejores plantillas de Europa en cuanto a calidad y número. Tiene dos onces muy competitivos. Lo estamos viendo en la alternancia de los onces, participan y descansan. Cualquiera de ellos puede afrontar cualquier complicación", dijo.

Por último, se refirió a la mala racha que atraviesa el Getafe en los duelos ante el Atlético. Desde que llegó Simeone al cuadro rojiblanco, no ha conseguido ganarle nunca, ni en Copa ni en Liga.

"No pienso en ello, afronto cada partido de forma similar. El fútbol pasado es eso, historia. Hay que mirar en el presente, nunca me he fijado en esos datos. Cuando esos datos los comparas con un equipo grande con un pequeño, siempre se decantan la mayoría de las veces a favor del grande. Ganar a los grandes clubes siempre es muy difícil", concluyó. EFE