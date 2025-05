El cráneo no refleja las habilidades de las razas de perro

Los resultados de un nuevo estudio desafían la creencia de que algunas razas de perros son inherentemente superiores en tareas específicas basándose en la morfología de su cráneo.

Desde su domesticación hace un milenio, los perros han sido los mejores amigos del hombre y, además de la amistad, siglos de crianza selectiva los han adaptado a tareas como el pastoreo, la caza y la vigilancia, o eso creíamos.

La nueva investigación, dirigida por Nicholas Hebdon y Lindsay Waldrop, biólogos de la Universidad de Chapman, y publicado en Science Advances, utilizó técnicas avanzadas de reconstrucción 3D para analizar 117 cráneos de 40 razas de perros domésticos y 18 especies de cánidos salvajes.

Los investigadores encontraron una superposición sustancial en las formas del cráneo entre razas y categorías funcionales, pero no encontraron evidencia clara de que las razas seleccionadas para el trabajo de mordida o de olfato hayan desarrollado rasgos morfológicos distintos que mejoren estas habilidades. Esto sugiere que los humanos han estado criando perros principalmente por sus rasgos visibles preferidos, y que otros factores como la personalidad individual afectan el desempeño de las tareas por parte de los perros.

"En los últimos 200 años, los humanos han creado cientos de razas de perros que tienen un aspecto muy diferente y están bastante especializados en algunas tareas, como pastorear, proteger y detectar olores. Hemos asumido que estos perros tienen un aspecto diferente porque están especializados 'estructuralmente' en estas tareas, pero nuestro estudio muestra que, al menos en lo que respecta a sus cráneos, 'no' están especializados para tareas que involucran el cráneo, como tareas de morder y trabajo de olfato", señala en un comunicado Waldrop, quien es profesor asistente de ciencias biológicas.

El estudio examinó razas de perros comúnmente utilizadas para tareas como el trabajo de mordida y el trabajo de olfato, como los que se utilizan en programas policiales y militares, donde los perros son entrenados para patrullar y detectar. Los investigadores utilizaron métodos avanzados, incluido el análisis del cráneo en 3D, para comparar razas en varios grupos funcionales, según lo definen organizaciones como el American Kennel Club (AKC) y el United Kennel Club (UKC).

Los resultados mostraron que las razas de perros domésticos exhiben una diversidad excepcional en las formas de sus cráneos, pero tienen una gran superposición entre las partes de los cráneos que corresponden con tareas funcionales.

Esto indica que razas específicas no están tan especializadas morfológicamente para tales tareas como se creía anteriormente. Por ejemplo, las mediciones de la fuerza de mordida no mostraron diferencias significativas entre las razas criadas específicamente para el trabajo de mordida y las que no.

"Hay muchas noticias sobre perros que atacan gravemente a personas y, a menudo, hay razas específicas que son el objetivo de estos informes (como los pitbulls). Algunas personas afirman que estos perros muerden más fuerte que otros perros del mismo tamaño, o tienen tienen características especiales como 'mandíbulas bloqueables' que los hacen especialmente peligrosos para las personas. Nuestro estudio demuestra que esto simplemente no es cierto; los perros criados para morder cosas no son estructuralmente diferentes a los perros criados para hacer otras cosas", dijo Waldrop.

De manera similar, las razas seleccionadas para el trabajo de olfato no demostraron una morfología olfativa significativamente mejorada en comparación con otras razas. El único grupo que mostró una morfología craneal distinta fue el de las razas braquicéfalas (por ejemplo, los bulldogs), que se caracterizan por sus hocicos acortados, pero esta característica no está vinculada a la especialización funcional. En cambio, las preferencias estéticas humanas han jugado un papel más importante en la conformación de la morfología del perro.