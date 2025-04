Metu: "Me veo más años jugando en el Barça; me ha devuelto la alegría"

Barcelona, 29 ene (EFE).- El ala-pívot del Barça Chimezie Metu, fichado el pasado verano y cuyo contrato vence a final de curso, ha asegurado este miércoles que se ve más años vestido de azulgrana, ya que su paso por la capital catalana le ha "devuelto la alegría de jugar al baloncesto".

"Por su puesto que me veo más años jugando en el Barça. Amo jugar aquí, este lugar me ha devuelto la alegría de jugar al baloncesto, algo que había perdido en los últimos años. Me encanta escuchar cómo el público canta y aplaude a los jugadores, algo que pasa en toda Europa", ha afirmado el jugador estadounidense en declaraciones a los medios de comunicación desde la pista del Palau Blaugrana.

Con todo, Metu ha admitido que todavía es pronto para saber qué sucederá el curso que viene: "No quiero pensar en ello ahora, porque aún faltan tres meses para que termine la temporada. Por ahora solo estoy disfrutando de mi tiempo aquí. Pasará lo que tenga que pasar, pero si la temporada que viene sigo aquí, no me quejaré en absoluto".

Asimismo, el jugador del Barça ha definido al Baskonia, el rival del cuadro catalán este jueves en la Euroliga, como un equipo "muy peligroso si le das confianza" y que juega "con mucha energía". "Tendremos que jugar duro y estar concentrados durante todo el partido", ha remarcado.

Por otra parte, el ala-pívot ha explicado que se siente "bien" del esguince en la rodilla izquierda que sufrió en noviembre y ha remarcado que está "cerca de volver a estar al cien por cien".

Preguntado por la situación del Barça, Metu ha respondido que en el vestuario están "más preocupados en intentar ser consistentes que por fijarse contra quién se gana o se pierde", ya que la Euroliga "es una liga dura en la que cualquiera puede ganar a cualquiera".

"Aunque hasta ahora la temporada no ha ido como queríamos del todo, estamos en una posición bastante buena para lograr una buena racha y estar donde queremos estar. Tenemos que encontrar el ritmo correcto para ser competitivos a final de temporada y contar con el factor pista a favor en las eliminatorias", ha analizado. EFE