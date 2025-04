María José Suárez aclara la relación que mantiene con Feliciano López

María José Suárez sorprendía este miércoles concediendo una entrevista para la revista 'Diez Minutos' en la que hacía un recorrido de su vida personal y hablaba de temas que hasta el momento nunca había tratado o al menos no con la sinceridad de ahora.

"Con Feliciano López fue una ruptura muy traumática, estábamos muy enamorados y no funcionó porque él tenía 24 años y yo 30" explicaba la modelo. "Durante cinco años sabíamos que las cosas no iban bien, pero no sabíamos poner punto y final a la relación. Los dos estábamos muy enganchados, fue la peor ruptura que he vivido", sentenciaba.

Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y de las que María José ha querido matizar ahora que su relación con el tenista es buena a pesar de haberlo mencionado en su última entrevista.

"Hace muchísimo tiempo de eso y yo he hecho una entrevista en la que he repasado un poco mi vida, pero no hay que sacar las cosas de contexto", confesaba y dejaba claro que "con Feliciano tengo hasta buena relación incluso, con ellos dos, con su mujer y todo".

Más discreta se ha mostrado a la hora de hablar de Álvaro Muñoz Escassi, sobre todo al preguntarle por el enfado de Valeri, quien se siente traicionada por ella: "No sé a qué se refiere, la verdad. No tengo ni la menor idea".

Valeri concedía esta semana unas declaraciones a 'Ni que fuéramos Shhh' donde aseguraba que se había sentido utilizada por María José, ya que esta le sacaba información que luego le pasaba al jinete... pero sin embargo, la modelo no sabe de qué habla.

Por último, también se he la ha preguntado por la relación de amistad que mantiene con Iker Casillas, pero la modelo ha optado por reírse y evitar hacer cualquier comentario más al respecto.