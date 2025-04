'La Virgen de la tosquera' indaga el misticismo y la oscuridad de la amistad en Sundance

Mónica Rubalcava

Park City (EE.UU.), 25 ene (EFE).- La directora argentina Laura Casabé hace su debut en el Festival de Sundance con el filme de terror 'La Virgen de la tosquera', la primera adaptación al cine de la obra de Mariana Enríquez, en la que explora el misticismo y la oscuridad de la amistad femenina en la adolescencia en medio de la crisis económica y social de Argentina en 2001.

Quería "reflexionar sobre la brujería desde un lugar un poco más pop. Hay algo de brujería en la forma en que sucede la amistad femenina, sobre todo en la adolescencia, pero también se me hacía interesante traer toda la oscuridad que hay ahí", cuenta en una entrevista con EFE Casabé.

La película sigue la historia de Natalia, una adolescente de 19 años que pasa un verano junto a sus dos amigas y su amor platónico Diego. Las cosas comienzan a ponerse turbias cuando Silvia, una chica atractiva e independiente, llega a la ciudad y se suma a sus planes.

"Todas conocemos a una Silvia", dice Casabé, quien explica que la película tiene tintes biográficos, ya que está contextualizada en la Argentina de principios de milenio, reflejando su percepción de la crisis económica en esa época, cuando ella también era adolescente.

A Natalia le rodea la violencia, en la ciudad hay apagones que desestabilizan la seguridad de la gente, los vecinos rechazan y estigmatizan la pobreza y el machismo atraviesa todos los ámbitos de su vida.

Las tres amigas, resentidas por la falta de atención de Diego, pasan el tiempo cuestionándose su propia personalidad bajo la presencia de Silvia, deseando la mirada masculina y comentarios sobre cómo deberían ser para poder tener un novio.

"No quería retratar una romantización de la amistad femenina, porque creo que a nosotras como mujeres nos perjudicó no poder hablar de nuestra naturaleza con toda su complejidad", detalla la directora.

Natalia hace hechizos para enamorar a Diego, su abuela lleva a cabo rituales, y dentro de ella existe un poder oscuro que se fusiona con el contexto tan duro que la envuelve, pero todos coinciden con algo, la chica bonita y callada "es mala".

"Históricamente es un poco la idea de la bruja (...) A las mujeres siempre nos ha sido más difícil todo, digo es una realidad y quizás por el lugar que hemos ido ocupando socialmente a lo largo de la historia. Hay como una forma de sentir menos prejuiciosa a la hora de acercarse a lo extraordinario", dice Casabé.

Casabé llegó a la literatura de Enríquez a través de una amiga cuando estaba terminando su filme anterior 'Los que vuelven', y quedó fascinada con el libro de cuentos 'Los peligros de fumar en la cama'.

Ahí se encontró con títulos como 'El carrito', sobre un hombre que maldice a un vecindario, y 'La Virgen de la tosquera', que terminó fusionando en esta cinta que tendrá su estreno el 27 de enero en Sundance.

"Venía con ganas de transpolar el universo de Enríquez al mundo audiovisual, o mi visión sobre su mundo, atravesado un poco también por el mío", relata.

Casabé le escribió un correo a la escritora argentina pidiéndole encontrarse en un café para contarle su idea y Enríquez aceptó. En su cita, solo hablaron de películas, pero más adelante le envió una muestra del trabajo.

"Me acuerdo que Mariana me mandó un mensaje diciéndome que el personaje de Silvia era igual. Y fue bastante emocionante, porque ¿cuáles eran las posibilidades? Porque todos tenemos o conocemos a nuestra Silvia en algún punto de nuestras vidas", asegura.

La película es una coproducción de España, Argentina y México, y cuenta con la dirección de fotografía del mexicano Diego Tenorio, quien ha trabajado en filmes como 'Tótem' o más recientemente la serie de 'Como agua para chocolate'.

"Empezamos a pensarlo como una coproducción de forma utilitaria y de pronto creo que fue absolutamente enriquecedor en términos culturales y creativos", considera.

'La Virgen de la tosquera' compite en la categoría de drama internacional junto a películas como 'Where the Wind Comes From", 'DJ Ahmet' o 'Brides' y los ganadores de esta edición se darán a conocer el 31 de enero, mientras que el festival continuará celebrándose hasta el 2 de febrero. EFE

