David Bustamante rompe su silencio sobre la pérdida del padre de Paula Echevarría y cuenta cómo está viviendo el verano

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David Bustamante continúa volcado en su carrera profesional y afronta un verano repleto de compromisos. El cantante ha sido visto en el aeropuerto de Barcelona, desde donde se desplazaba para continuar con su gira, y allí ha atendido brevemente a la prensa en una conversación en la que también ha reaccionado al reciente fallecimiento del padre de Paula Echevarría, José Manuel Echevarría.

Con gesto amable aunque con cierta prisa, Bustamante recibió las condolencias por la pérdida de su exsuegro con un escueto "¡Ah! Gracias". El artista prefirió no profundizar en el delicado momento familiar, manteniendo la discreción habitual, y rápidamente centró la conversación en sus compromisos profesionales y en los planes que tiene por delante durante estas semanas de verano.

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"Tenemos concierto mañana en Palma y pasado en Menorca. Seguimos de gira", explicaba el cantante, que asegura estar disfrutando de esta etapa sobre los escenarios. "Trabajando y disfrutando del público, del verano, con muchísimos proyectos", contaba antes de desvelar que también se encuentra preparando el musical de "El Zorro". "Todo normal", resumía con naturalidad al ser preguntado por cómo está viviendo estos días.

La conversación también dejó espacio para hablar del eclipse que pudo verse recientemente. Entre risas,confesaba que lo vivió tranquilamente y desde casa: "En casa relajado". Ante la insistencia sobre si había podido verlo, el cantante confirmaba que sí, aunque bromeaba con la situación y con la presencia de la prensa: "Sí, claro que lo vi, como todos ¿quieres saber algo más o me vas a acompañar? Es que me señalas por todo el aeropuerto".

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Así, mientras continúa avanzando con sus compromisos musicales y con nuevos proyectos, el artista afronta un verano especialmente intenso en el terreno profesional. Gira, público, nuevos retos sobre los escenarios y la preparación de "El Zorro" ocupan buena parte de su agenda, mientras mantiene la prudencia a la hora de pronunciarse sobre cuestiones más personales.