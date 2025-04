Raúl Ruidíaz se suma a Guerrero y confirma que se retira de la selección de Perú

Lima, 22 ene (EFE).- El delantero Raúl Ruidiaz, quien hasta el año pasado jugó en el Seattle Sounders de la MLS estadounidense, confirmó que ha decidido retirarse de la selección de fútbol de Perú, tal como también anunció a inicios de este mes el histórico goleador Paolo Guerrero.

"Sí, creo que sí. Ya está. Creo que es un cambio de generación, vienen chicos con mucha ilusión. Si me dices en este momento, no me veo en la selección más adelante", declaró el jugador, de 34 años, en un programa televisivo de la cadena Movistar Deportes.

El jugador, que permanece en Lima a la espera de definir su futuro futbolístico, agregó que ha disfrutado "cada momento" con la Bicolor, con la que llegó a disputar el Mundial de Rusia 2018.

"La pasé súper genial, jugué con jugadores top, me voy con eso, y fui parte de un momento hermoso para el país, y no hay nada más lindo", comentó.

Ruidiaz agregó que, además de a los nuevos delanteros que podrá convocar, Perú cuenta actualmente en la ofensiva con experimentados atacantes como el ítalo-peruano Gianluca Lapadula y Alex Valera, un jugador que confesó que le "encanta".

El uruguayo Jorge Fossati, quien dejó el cargo de seleccionador de Perú la semana pasada, también declaró hace unos días a la emisora RPP que hubo algunos jugadores a los que no pudo convocar durante el año pasado y mencionó directamente a Ruidíaz.

"Cuando lo llamé, en enero del año pasado, él fue muy sincero conmigo y me dijo que no estaba en condiciones de venir a la selección. Por una serie de motivos que son privados y punto, yo me los guardo", explicó el entrenador. EFE