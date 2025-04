La líder opositora de Venezuela insta a boicotear las próximas elecciones

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha instado este domingo a boicotear las próximas elecciones que se celebren en Venezuela, al considerar que no se ha respetado el resultado de los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio de 2024, cuando el oficialismo dio la victoria al presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, mientras que la oposición defiende el triunfo del exaspirante Edmundo González.

"Ese día el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas. El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular como medio de lucha democrática. Quien no respeta y no defiende el resultado del voto popular no tiene moral para pedir de nuevo el voto popular", ha manifestado.

Machado ha remarcado que los venezolanos emitieron "un mandato popular y soberano que debe ser acatado y entrar en vigor cuanto antes", considerando que se trata de "una deuda que este régimen tiene pendiente" y que es "vital" porque de ella depende su futuro y el de sus hijos. "Esta lucha por el cumplimiento de un mandato soberano es justa, legítima y legal, porque procura derrotar a un régimen criminal y procura reinstaurar la vigencia de la Constitución", ha señalado.

Así, ha hecho hincapié en que "la única negociación posible con el régimen es para la transición democrática y ordenada": "El pueblo de Venezuela nació para vivir en libertad y en democracia. Maduro y quienes sostienen esta tiranía deben tener esto muy claro. Faciliten el cambio por las buenas porque a este bravo pueblo nadie podrá gobernarlo en dictadura", ha declarado a través de un vídeo compartido en su perfil de la red social X.

La opositora ha reclamado "corresponsabilidad ciudadana" para hacer cumplir el "mandato soberano del 28 de julio", alegando que "quien no es parte de la solución es parte del problema". En este sentido, ha matizado que "esto aplica para todos los venezolanos, pero muy particularmente para los militares y policías". "Los civiles hemos hecho impecablemente nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Faltan ustedes. Las armas de la nación son para defender a la nación", ha agregado.

Machado, que hablado sobre la unidad nacional, ha insistido en que el "único propósito" de este principio es "hacer valer el mandato soberano del 28 de julio", puesto que "este país no admitirá maniobras con fines secundarios o proyectos personales de poder". Asimismo, ha aseverado que "el régimen hoy está aislado internacionalmente, acorralado dentro del país y fracturado en su seno", mientras que "la represión es lo único que le queda".

Venezuela celebró el 28 de julio de 2024 unas elecciones presidenciales tras las que el oficialismo dio la victoria al presidente Nicolás Maduro por un estrecho margen de votos, si bien la oposición denunció fraude en el recuento de actas y reivindicó el triunfo de González.

Así las cosas, tanto Maduro como González defendieron su intención de tomar posesión cada uno como presidente legítimo de Venezuela. Finalmente, Maduro sí fue investido de nuevo como presidente en la Asamblea Nacional, mientras que el opositor ni siquiera ha podido regresar al país.