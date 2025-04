El Teatro Real estrena 'Eugenio Oneguin', la ópera "íntima" de Chaikovski: "Es un manifiesto contra lo operístico"

El Teatro Real estrenará el próximo 22 de enero, y hasta el 18 de febrero, la producción 'Eugenio Oneguin', de Piotr Ilich Chaikovski, una ópera de carácter "íntimo" y que fue una contestación a lo que se consideraba en el siglo XIX lo "operístico".

"Es una obra que quiere ser un manifiesto contra lo operístico, que para él era un auténtico estercolero. No hay nada ampuloso, no hay escenografías descomunales, no hay efectos. Simplemente es como una obra de teatro de Chéjov", ha explicado en rueda de prensa el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch.

Matabosch ha destacado que es la primera vez que la obra se presenta con una producción propia, en coproducción con la ópera de Oslo y el Liceu de Barcelona. Así, 'Eugenio Oneguin' regresa al Real 15 años después. "Se ha estado trabajando como si fuese una nueva producción para crear algo nuevo. Es un espectáculo maravilloso", ha definido.

La puesta en escena de 'Eugenio Oneguin' correrá a cargo de Christof Loy, que ha comentado que Chaikovski quiso crear una ópera que "ni siquiera fuera apta para los grandes escenarios", y se basó en la obra de Aleksandr Pushkin, "la obra más famosa de la literatura rusa".

"Chaikovski decía a sus amigos que quería hacer una ópera que estuviera muy lejos de lo que se denominaba como la 'Grand Opéra' francesa. En un principió la escribió para estudiantes del conservatorio, pero con el paso del tiempo se volvió más grandiosa", ha señalado el director de escena.

Sin embargo, para esta ocasión, Loy ha vuelto al origen de la producción y confía en "trasladar la misma atmósfera íntima" de sus inicios. La primera parte de la ópera, según Loy, gira en torno a la psicología de las víctimas de Oneguin y se representa de una manera "realista y casi cinematográfica", sin olvidar el toque "poético y teatral".

Ya en la segunda parte de la producción, la escena se centra en el mundo interior del protagonista y se puede diferenciar cambios en la estética de Oneguin. "Se describe la parte interior del protagonista de una manera mucho más abstracta, se puede apreciar el viaje o el recorrido psicológico que experimenta el personaje de una manera mucho más extrema hasta un punto físico", ha detallado Christof Loy.

La dirección musical estará dirigida por Gustavo Gimeno, próximo director musical del Teatro Real a partir del mes de septiembre. "Es un placer volver al foso de este lugar maravilloso", ha comentado. Sobre la nueva ópera, Gimeno ha afirmado que la melodía en ciertos momentos se acerca a la música de Mozart o Schubert, en las que las líneas están "perfectamente delineadas, con gran intimidad, economía de gestos y poco artificio".

"Para mí haber trabajado con Christoph Loy ha sido una verdadera revelación. Me ha permitido dar solución musical a muchos momentos, y te permite entender las sombras o las ambigüedades", ha manifestado.

EUGENIO ONEGUIN, UN PERSONAJE "OSCURO Y SUPERFICIAL"

El papel protagonista estará interpretado por el bielorruso Iurii Samoilov, que ha destacado la cercanía que siente con Oneguin en muchos aspectos. "Es un personaje cínico, frío, superficial. Está muy cerca de mi parte más personal", ha comentado antes de destacar que hace 17 años fue la primera vez que lo interpretó.

"Supone un gran trauma psicológico enfrentarme a este personaje en cada nueva producción. Aunque es verdad que siempre logro descubrir nuevos aspectos", ha asegurado.

El barítono también ha ensalzado que el personaje le permite "abrirse" porque puede hacer lo que quiere y promete que "cada representación será un poco diferente". "Es una producción que disfruto mucho porque puedo exponer mi lado más oscuro", ha apostillado.

El elenco lo completan la soprano Kristina Mkhitaryan (Tatiana), el tenor Bogdan Volkov (Lenski), la mezzosoprano Victoria Karkacheva (Olga) y el bajo Maxim Kuzmin-Karavaev (El príncipe Gremin / Zaretski) en los papeles protagonistas, que actuarán junto al Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real.