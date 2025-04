Valeo y AWS colaboran para acelerar la revolución nativa en la nube de los vehículos definidos por software

LAS VEGAS, 8 de enero de 2025

· Valeo y Amazon Web Services (AWS) anuncian su colaboración para crear nuevos y potentes servicios digitales para la industria automovilística, y simplificar el proceso de desarrollo de los ingenieros automovilísticos para apoyar la revolución de los vehículos definidos por software (SDV, por sus siglas en inglés)

· Valeo anuncia tres nuevas soluciones, impulsadas por AWS, para acelerar el desarrollo de unidades de control electrónico para fabricantes de automóviles hasta en un 40 % (Laboratorio de hardware virtualizado Valeo), permitir el desarrollo de software basado en la nube de extremo a extremo y la validación de flujos de trabajo de movilidad autónoma (Laboratorio de hardware en la nube de Valeo), y mejorar la experiencia de conducción (Assist XR)

· Valeo se unió a la Red de Socios de AWS (APN, por sus siglas en inglés)

LAS VEGAS, 8 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Valeo y Amazon Web Services (AWS) han colaborado para ayudar a revolucionar la era de los Vehículos Definidos por Software (SDV) dentro de la industria automovilística. La colaboración entre Valeo y AWS ayuda a permitir un desarrollo, prueba y validación más rápidos y eficientes de pilas de software de vehículos distribuidos a través de dominios de vehículos, como el Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS, por sus siglas en inglés), sistemas de infoentretenimiento y movilidad autónoma (AM, por sus siglas en inglés). También ayuda a impulsar el desarrollo de nuevas funcionalidades para el usuario final que mejoran la experiencia de conducción. Las tres primeras soluciones que Valeo anunciará durante el CES 2025 como parte de esta colaboración son: Laboratorio de hardware virtualizado Valeo, Laboratorio de hardware en la nube de Valeo y el sistema de asistencia Assist XR.

Valeo ha sido un líder de la industria en el diseño de software y electrónica durante más de 30 años, y ha estado a la vanguardia de la transición de la industria automotriz a los SDV. Para avanzar aún más en esta transición, Valeo ha colaborado con AWS para desarrollar nuevos y potentes servicios digitales para la industria automovilística y simplificar el proceso de desarrollo para los ingenieros. Valeo aportará su amplia experiencia en desarrollo de software automotriz, middleware, arquitectura orientada al software y computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) para arquitecturas informáticas centralizadas. AWS ofrecerá soporte a través de servicios en la nube para IA, computación, gestión de datos, analítica, mecanismos de innovación como "trabajar al revés", así como arquitecturas de referencia y soluciones para ingeniería virtual, ADAS y SDV.

Las nuevas soluciones ofrecidas por Valeo e impulsadas por AWS apoyarán todos los pasos de la transformación SDV a lo largo de la cadena de desarrollo automotriz.

Laboratorio de hardware virtualizado Valeo permite a los fabricantes de automóviles probar software en unidades de control electrónico virtualizadas (vECU, por sus siglas en inglés) y modelos de sensores (VESM, por sus siglas en inglés), lo que acelera el ciclo de desarrollo de software ECU hasta en un 40 %. Entre los beneficios potenciales de este entorno flexible de desarrollo y pruebas, se incluyen una reducción significativa de los costos de desarrollo para el usuario y una mayor rapidez en el lanzamiento de funciones de software. Valeo tiene la intención de hacer que su Laboratorio de Hardware Virtualizado esté disponible en AWS Marketplace en el 1.er trimestre del 2025. La solución permitirá a los ingenieros automotrices implementar vECU y VESM alojados en AWS en pocos minutos en cualquier banco de trabajo de un cliente, a nivel mundial.

Para la siguiente fase de pruebas, cuando se necesita hardware real, Valeo ofrece el Laboratorio de hardware en la nube de Valeo, la primera solución Hardware en bucle como servicio (HILaaS, por sus siglas en inglés). Esto permitirá a los clientes de automovilística acceder a los sistemas de pruebas HIL a gran escala gestionados por Valeo desde un lugar de trabajo alojado en AWS. El Laboratorio de hardware en la nube de Valeo facilitará la colaboración de equipos globales y proporcionará una solución integral para acelerar el desarrollo y la validación de funciones de software automotriz, al permitir un flujo de trabajo de desarrollo de software de extremo a extremo de movilidad autónoma en la nube.

Valeo también utiliza los servicios de datos e IA proporcionados por AWS para habilitar soluciones para nuevas funciones de usuario final, como Assist XR, una solución de servicios remotos diseñada para ayudar a mejorar la experiencia de conducción. Assist XR amplía las capacidades y la eficiencia de la asistencia remota, ya que recopila y analiza información del vehículo y del entorno en tiempo real, para agilizar y optimizar el soporte, la asistencia en carretera y el mantenimiento del vehículo.

Para reforzar aún más la colaboración entre ambas empresas, Valeo anunció hoy que se unió a la red de socios de AWS (APN, por sus siglas en inglés). La APN es una comunidad a nivel mundial de socios de AWS que aprovecha las tecnologías, los programas, la experiencia y las herramientas de AWS para crear soluciones y servicios para los clientes.

"Valeo se centra en capacitar a sus clientes a medida que navegan por la transformación de la industria hacia la movilidad impulsada por software", afirmó Marc Vrecko, director general de la división Valeo Brain. "Al trabajar con AWS, creamos nuevos servicios que mejorarán drásticamente la eficiencia y reducirán el costo de los ciclos de desarrollo de software para nuestros clientes, facilitándoles liderar en esta área y establecer nuevos estándares para la innovación automotriz".

"El uso de las tecnologías de la nube y la IA está ayudando a acelerar la innovación y la invención que se está produciendo en toda la industria automovilística", señaló Ozgur Tohumcu, gerente general de Automoción y Fabricación de AWS. "Mediante esta colaboración, AWS apoyará a Valeo mientras continúan el desarrollo de soluciones SDV aún más rápidas y eficientes para sus clientes".

Valeo y AWS proporcionarán más detalles sobre el anuncio y la tecnología en la CES el 7 de enero de 2025 a las 12:00 p. m., en el stand #4000 en la Sala Oeste del Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC, por sus siglas en inglés). Demostraciones adicionales de productos y entrevistas con ejecutivos estarán disponibles en la exhibición de Valeo en la CES en Piero's del 6 al 10 de enero.

Acerca de Valeo

Valeo es una empresa de tecnología y socia de todos los fabricantes de automóviles y nuevos actores de la movilidad en todo el mundo. Valeo innova para que la movilidad sea más segura, más inteligente y más sostenible. Valeo goza de liderazgo tecnológico e industrial en electrificación, sistemas de asistencia a la conducción, reinvención de la experiencia interior e iluminación en todas partes. Estas cuatro áreas, vitales para la transformación de la movilidad, son los motores de crecimiento del Grupo.Valeo en cifras: 22.000 millones de euros de ventas en 2023 | 109.600 empleados, 28 países, 159 plantas, 64 centros de investigación y desarrollo y 19 plataformas de distribución a 30 de junio de 2024.Valeo cotiza en la Bolsa de París.

Acerca de Amazon Web Services

Desde 2006, Amazon Web Services ha sido la nube más completa y ampliamente adoptada del mundo. AWS ha expandido continuamente sus servicios para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo, y ahora cuenta con más de 240 servicios completos para cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), móvil, seguridad, híbrido, medios, y desarrollo, implementación y gestión de aplicaciones de 108 zonas de disponibilidad en 34 regiones geográficas, con planes anunciados para 18 zonas de disponibilidad más y seis regiones más de AWS en México, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán, Tailandia y la nube soberana europea de AWS. Millones de clientes —incluidas las nuevas empresas de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales— confían en AWS para impulsar su infraestructura, ser más ágiles y reducir costos. Para saber más acerca de AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Las opiniones de los clientes, las compras con 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las cosas en las que Amazon ha sido pionera. Para más información, visite amazon.com/about y síganos en @AmazonNews

