La nueva novela de María Dueñas, 'Por si un día volvemos', en librerías el próximo marzo

La nueva novela de la autora María Dueñas, 'Por si un día volvemos' (Planeta), llegará a las librerías el próximo 26 de marzo con una tirada inicial de medio millón de ejemplares, según ha explicado la propia editorial.

La novela, que se publicará simultáneamente en España, Estados Unidos y 18 países de Latino América, tiene como protagonistas a los 'pieds-noirs' de la Argelia francesa, frente a la costa sureste española: un territorio colonial al que montones de españoles se trasladaron como emigrantes o exiliados.

Así, Dueñas relata los años 20 del siglo XX desde Orán, la ciudad africana de origen árabe, pulso español y administración francesa , a la que una joven mujer llegará escapando de la miseria.

"Escribirla ha sido un proyecto apasionante: de la mano de su protagonista, Cecilia Belmonte --que sucesivamente será también Cecilia Lagarde y Cecilia Aubert--, me he conmovido y he aprendido, he reconstruido un mundo que desapareció y he comprendido algunos entresijos, a veces luminosos y a menudo turbios, de la condición humana. Ojalá tanto ella como su historia vuelvan a seducir a los lectores", ha asegurado Dueñas en un comunicado recogido por Europa Press.