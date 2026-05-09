Fluminense empata en casa y solo le descuenta un punto al líder Palmeiras

Río de Janeiro, 9 may (EFE).- Fluminense, abucheado por su hinchada en el Maracaná, cedió este sábado un empate 2-2 en casa ante el Vitoria por la decimoquinta jornada del Campeonato Brasileño y, estacionado en el tercer lugar, solamente le descontó un punto al líder Palmeiras.

Con un gol salvador del delantero colombiano Kevin Serna en el último minuto del partido, el conjunto carioca evitó la derrota pero desperdició la oportunidad de seguirle el ritmo al Palmeiras, que puede sacar más diferencia el domingo cuando visite al Remo, penúltimo en la clasificación.

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La paridad permitió al 'Flu' sumar 27 puntos, los mismos que Flamengo, segundo en la clasificación por su mejor saldo de goles, y ubicarse a 6 unidades del 'Verdao' (33).

Fluminense, sin embargo, quedó al alcance de Sao Paulo, cuarto con 23 puntos y que el domingo enfrentará a Corinthians en el clásico paulista, y puede ver escapar no solo al Palmeiras sino también a Flamengo, su tradicional rival y que este mismo día visita al Gremio.

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El empate en medio de los abucheos vuelve a poner en la cuerda floja al técnico argentino Luis Zubeldía, criticado por la afición del Fluminense debido al desempeño irregular del equipo.

El equipo carioca, que comenzó el partido con una batería ofensiva que incluyó a los atacantes venezolanos Yefferson Savarino y Yeferson Soteldo, así como al centrocampista argentino Lucho Acosta, salió en ventaja con un gol del juvenil John Kennedy a los 35 minutos.

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Pero en el segundo tiempo Vitoria empató con un penalti cobrado por Renato Kayzer y remontó con un gol de René. En el último minuto del partido, cuando todo parecía perdido, Serna, que entró en el lugar de Soteldo, consiguió el empate.

En otro de partido anticipado de la fecha 15, Internacional empató 2-2 a domicilio en la casa del Coritiba con goles del colombiano Rafael Santos Borré y del ecuatoriano Félix Torres, quien anotó igualmente en los minutos finales del partido.

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Como local en el estadio Couto Pereira, Coritiba abrió la cuenta a través de Lavega en el primer tiempo.

En la segunda mitad Santos Borré empató y Rodrigo Moledo puso nuevamente a los locales en ventaja, pero Torres, de cabeza, dejó todo igual.

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La igualdad permitió al Inter ascender al décimo lugar de la clasificación, con 18 puntos, y dejó al Coritiba estacionado en la octava plaza, con 20 enteros. EFE