Iago Aspas: "Es la primera vez en mi carrera que estaba tan cerca de acabar contrato y no renovar"

El delantero del RC Celta Iago Aspas, recientemente renovado por un temporada más, hasta 2026, reconoció este jueves que fue la "primera vez" en su carrera deportiva que se encontraba "tan cerca de acabar contrato" y no haber firmado uno nuevo, pero que todo se solucionó "en cinco minutos" poco antes de Navidad.

"Es la primera vez que estaba tan cerca en mi carrera de acabar contrato y no renovar. Es una anécdota, como lo recordé atrás con unos amigos, pues me encontraba muy bien. Tanto en el día a día como en los entrenamientos me estoy encontrando bastante bien sobre todo con mucha alegría, con mucha felicidad en los entrenamientos y eso se ve reflejado también en los partidos, en los fines de semana para vencer", aseguró Aspas en rueda de prensa.

El RC Celta anunció en la mañana del día de Navidad la ampliación del contrato de su jugador para un año más. Una decisión que se zanjó en "dos charlas antes de Navidad". "Hablamos tanto el club como yo de poner una fecha para tomar un café y para sellarla. Nos llevó más que cinco minutos, tanto mi hermano como Marcos (Garcés, director de Fútbol) arreglaron un poco lo que había que arreglar y decidimos continuar un año más", confesó.

El de Moaña bromeó sobre lo tardía que llegó la oficialidad de su nuevo contrato. "Era por si llegábamos enero y podía firmar por otro club", indicó el veterano futbolista que a sus 37 años tiene claro que quiere acabar su contrato en el Celta. "Queda un año y medio para que termine mi contrato recién renovado. El día a día y los partidos nos llevarán a pensar. Es cierto que estaré a punto de cumplir 39 años, ya veremos cómo me encuentro. Yo estoy muy feliz de seguir aquí, de seguir disfrutando día a día y lo que va a pasar en un futuro no lo sé", afirmó.

"No estoy igual ahora que cuando tenía 28 años cuando volví, pero si es cierto que las primeras 24-48 horas (después de un partido) ya le cuesta a un chico joven, imaginad a mí con tantos partidos y más edad, pero la verdad que en los entrenamientos me estoy encontrando bastante bien y eso es lo que me lleva también a tomar la decisión con el club de prorrogar este contrato", confirmó.

El entrenador Claudio Giráldez también tuvo un "papel importante" en la renovación, así como su cuerpo técnico porque "en el día a día" les dan "ese plus". "Creo que es lo que hace que no sólo renueve yo sino que haya esta cosa tan bonita que hay entre la gente y el club. También es un premio de la presidencia de la Junta Directiva", concretó.

Tuvo palabras de elogio para el técnico por su "papeleta difícil de trabajar con 27-28 futbolistas". "Lo está sabiendo gestionar muy bien, dando oportunidades a todos. Creo que ningún chico, ningún jugador se puede quejar de las oportunidades que tiene porque el míster está poniendo a todos, ya sea en Copa o en Liga", explicó el gallego.

Su objetivo sigue siendo batir "todos los récords posibles, habidos por haber" y "celebrar un título" en "su casa". "A los niños les gusta verme jugar cada semana, les gusta más ir a Balaídos cada dos semanas, aunque a veces hay muchos viajes. El pequeño no se da cuenta, pero los otros dos sí que les gustaría seguirme viendo dentro del terreno de juego", sentenció sobre sus hijos.

Sobre su estado físico, el futbolista se encuentra "bastante bien" a pesar de haberse perdido el último partido en el Estadio de Balaídos frente a la Real Sociedad por "una pequeña molestia en el isquio" y los problemas de espalda. "Las sensaciones de la espalda es como un matrimonio: unos días bien y otros no; pero son cosas que se van soportando. Tengo tratamiento y tengo los mejores medios a diario para tratarme, para intentar paliarlos y llegar al fin de semana las mejores condiciones", aseveró.

El siguiente partido del equipo gallego es el próximo domingo para enfrentarse en los dieciseisavos de la Copa del Rey MAPFRE ante el Racing de Santander. "Ahora a ganar el fin de semana en Santander, pasar a la siguiente ronda de Copa e iremos, aunque suena a tópico, partido a partido. Sabemos que tenemos que mejorar fuera de casa porque en Balaídos lo estamos haciendo francamente bien", analizó.

Acerca de su papel en el club cuando decida colgar las botas, confiesa que le gusta "mucho la dirección deportiva" y que trata de empaparse de Marco Garcés. "Él ya tiene muchos años de experiencia, no estuvo solo en este club, estuvo en más clubes. Es un trabajo que me gustaría hacer en un futuro", concluyó.