El peruano Jesús Luzardo, listo para lanzar con los Filis

Redacción Deportes, 30 dic (EFE).- El lanzador zurdo Jesús Luzardo dijo este lunes estar emocionado por lanzar con su nuevo equipo, los Filis de Filadelfia, y encontrarse totalmente recuperado de la lesión por estrés que sufrió en la espalda y que limitó su desempeño la pasada temporada.

"Estoy muy emocionado", dijo Luzardo a la prensa al comentar su llegada a los Filis.

Luzardo es el único peruano en iniciar un juego inaugural para un equipo de Grandes Ligas.

El lanzador fue cambiado el 22 de diciembre por los Marlins de Miami con el equipo de Filadelfia junto al jardinero y receptor de liga menor Paul McIntosh a cambio del torpedero dominicano Starlyn Caba y del jardinero Emaarion Boyd.

Los Filis han sido uno de los equipos más competitivos de los últimos años y Luzardo sabe que sus posibilidades de avanzar a la postemporada con ellos son altas.

"Pude lanzar en ese ambiente, estando del lado contrario, y ahora estoy ansioso por estar del lado local, obviamente", expresó Luzardo, quien tiró cuatro entradas de tres carreras ante los Filis en la postemporada de 2023 como jugador de los Marlins.

Para Luzardo este no es el primer cambio en su carrera, ya que a los Marlins llegó en un traspaso desde los Atléticos de Oackland, aunque afirmó que esta vez estaba más preparado.

"Me tomó un poco más por sorpresa pasar de los Atléticos a los Marlins. Esta vez, pude ver lo que estaba por venir, pero siempre es un cambio, tu vida se pone patas arriba. Pero definitivamente con un impacto positivo", precisó Luzardo.

Luzardo tuvo que lidiar con constantes lesiones, entre ellas rigidez en el codo izquierdo y una reacción de estrés lumbar que lo obligó a finalizar su temporada tras 12 salidas, de la cual indicó se siente recuperado.

"Me he sentido al 100 % durante toda la temporada baja. Sí, el año pasado definitivamente la espalda fue el problema y ahora que lo hemos resuelto, afortunadamente, todo ha vuelto a la normalidad", dijo.

El peruano detalló además que esta lesión por estrés en la espalada le causaba molestias no solo para lanzar, sino, hasta atar el cordón de sus zapatos.

"Me molestaba con muchas cosas, atándome los zapatos, agachándome para cepillarme los dientes y rotando en el montículo. Definitivamente me afectó de muchas maneras diferentes. Era frustrante tratar de manejar eso y aún así salir y lanzar cada cinco días. Llegó al punto en que simplemente no podía hacerlo más", reveló Luzardo.

"Después del cierre (de temporada), me tomé un tiempo libre. Todos los médicos que vi me dijeron lo mismo. Estas cosas en realidad se curan muy bien. Una vez que regreses, deberías estar bien para seguir adelante", añadió. EFE