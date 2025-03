Sara Sorribes: "En Madrid, Bucsa y yo tuvimos claro que formábamos una muy buena pareja de cara a París"

La tenista española Sara Sorribes recuerda que ya habló de formar pareja con Cristina Bucsa en el cuadro de dobles femenino de Paris 2024 "antes" de que ambas jugasen y ganasen el Mutua Madrid Open, y tiene claro que cuando acabó el torneo tuvieron claro que formaban "una muy buena pareja" de cara a la cita olímpica donde saboreó "muchísimo" la medalla de bronce.

"Antes de jugar el Mutua Madrid Open, Cristina y yo hablamos un poquito de formar pareja en los Juegos, pero estaban muy lejos porque estábamos lejos todavía de poder entrar. Pero cuando acabó el torneo las dos tuvimos bastante claro que éramos una muy buena pareja para jugar allí", comentó la tenista castellonense en declaraciones a Europa Press durante un acto de Nara Seguros.

Sorribes tiene claro que ganar en Madrid les dio sobre todo "la tranquilidad" de saber que iban a estar en París. "Me puse top 20 y Cristina también, por lo que teníamos claro que íbamos a entrar en el cuadro. Además, las dos teníamos la esperanza de jugar bien porque nuestros tipos de juego encajan muy bien. Fue un poco experimento, pero no ha podido salir mejor", apuntó.

La española señaló que para ella fue "una suerte" no tener que jugar el doble en París el día que cayó eliminada ante la checa Barbora Krejcikova. "Pude rehacerme mentalmente, descansar, salir un poco del club y de lo que lo que acababa de pasar en mi partido, y al día siguiente volví con otra energía y otra ilusión", agregó.

"Los Juegos Olímpicos me hacían muchísima ilusión y no estaba dispuesta a quedarme con lo que pasó el día anterior, así que fui con todas las ganas, intentando dar el máximo, y día a día nos fuimos entiendo y sintiendo mejor", rememoró la medallista de bronce olímpica.

Una Sorribes que está "encantadísima" con ese metal. "El día entre las semifinales y la medalla creo que es de los días más complicados que he tenido. Pasas de pensar que puedes tener una medalla a que te puedes quedar cuarta y no tener nada, por así decirlo. Ese día fue difícil, pero lo que pasó lo saboreé muchísimo", confesó.

"Para mí, igualar, incluso superar este éxito, sería tener un día a día bonito, tranquilo y acabar el tiempo que me quede de carrera habiendo dado todo, eso es lo más importante", admitió la castellonense. "Los Ángeles está aún muy lejos, aunque Cristina dijo que allí íbamos a ganar el oro. A mí me encanta ir día a día, me ayuda muchísimo", recalcó.

Por último, Sorribes recordó que le "sorprendió" que Rafa Nadal viera su partido entero de individuales y que "se acordaba de los puntos". "Me decía 'ostras, este segundo saque creo que podías haber hecho un poquito más' o 'qué lástima esta pelota'... Para mí fue muy guay poder compartir charlas con él y es algo de lo que estoy superagradecida", concluyó.