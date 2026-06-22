Agencias

Cepeda reconoce los resultados del preconteo como dato "no oficial" y avanza la impugnación de 33.000 mesas

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El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia Iván Cepeda ha asegurado que reconoce el "primer resultado" del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, celebradas este domingo, refiriéndose a él, por el momento, como un dato "no oficial ni vinculante", al tiempo que ha avanzado que su "grupo de testigos" impugnará 33.000 mesas repartidas por el territorio nacional.

"El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante", ha manifestado Cepeda en rueda de prensa ante sus adeptos, agregando que si bien reconoce "su primer resultado", no reconocerá el "resultado oficial del escrutinio" hasta que "se produzca el resultado final" del mismo y se hayan realizado las "verificaciones correspondientes".

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A renglón seguido, Cepeda ha anunciado que su "grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país" que habrán de ser "una por una objeto del escrutinio".

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