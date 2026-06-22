La izquierda colombiana se resiste a reconocer derrota y mantiene esperanza en escrutinio

Nicole Andrea Vargas

Bogotá, 21 jun (EFE).- La campaña del candidato de izquierda Iván Cepeda se resistió este domingo a reconocer la derrota en la segunda vuelta presidencial de Colombia frente a su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, debido a la estrecha diferencia de votos, menos del 1 % en el conteo preliminar, y mantiene la esperanza en el escrutinio.

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Según el conteo preliminar, De la Espriella ganó este domingo la Presidencia al obtener 12,9 votos (49,65 %), una ajustada ventaja de menos de 250.000 papeletas (0,94 puntos porcentuales) sobre Cepeda, con el 99,91 % de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional, aunque eso no apagó las ilusiones de los simpatizantes del izquierdista.

Con banderas de Colombia en las espaldas, los seguidores de Cepeda y su compañera de fórmula, Aída Quilcué, se reunieron en el centro de eventos Royal Center de Bogotá, donde se mantuvieron alertas ante cada boletín publicado por la Registraduría (autoridad electoral) en las pantallas gigantes del lugar.

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Los primeros resultados fueron recibidos con el grito unísono de los asistentes de "Se vive, se siente, Cepeda presidente", mientras sostenían carteles con la imagen del candidato.

Una tensa calma se mantuvo en el sitio mientras avanzaba la publicación de los boletines de la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, que poco a poco favorecían al candidato de ultraderecha.

Las caras de los simpatizantes, en su mayoría vestidos con camisetas blancas, mostraban preocupación y congoja, aunque no perdieron las esperanzas y elevaron cánticos esporádicos a favor de Cepeda y Quilcué.

A medida que el conteo preliminar avanzó, la diferencia entre ambos candidatos se hizo más estrecha, lo que inyectó energía en los votantes del izquierdista, quienes cambiaron el semblante y comenzaron a pedir que esperen los resultados del escrutinio.

"Recibimos los resultados con un poco de dolor, pero también mucha esperanza. En el escrutinio podemos sacar un resultado diferente, como lo hemos hecho en otras elecciones", aseguró a EFE una de las simpatizantes del Pacto Histórico, partido de Cepeda y del presidente colombiano, Gustavo Petro.

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"¡No pasarán!”, “¡Escrutinio!”, “¡Cepeda, amigo, el pueblo está contigo!” y “¡Sí se puede!” coreaban los seguidores para transmitir una imagen de resistencia y esperanza frente a los resultados de segunda vuelta más ajustados en la historia reciente del país.

Cepeda, Quilcué y otros representantes del Pacto Histórico llegaron al lugar pasadas las 18:30 hora local (23:30 GMT) y fueron recibidos con gritos de apoyo antes de dirigirse al público y la prensa presente.

"Gracias a todas y todos los colombianos, a los estudiantes, empresarios y empresarias (...) gracias a las mujeres y a las diversidades sexuales. A todos los que nos acompañaron para obtener estos resultados", dijo Cepeda rodeado de los miembros de su campaña.

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Después de las palabras del candidato, algunos seguidores pidieron al resto movilizarse al reciento ferial Corferias para supervisar el escrutinio.

"No estamos derrotados. Estamos organizados, con la frente en alto. Vamos a seguir supervisando al gobierno que sea porque el pueblo somos nosotros", afirmó a EFE otra votante de Cepeda. EFE

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