Flávio Bolsonaro felicita a De la Espriella y celebra que la derecha triunfe en América

Río de Janeiro, 21 jun (EFE).- El senador y precandidato presidencial de la ultraderecha de Brasil Flávio Bolsonaro felicitó este domingo al abogado Abelardo de la Espriella por su aparente victoria en las elecciones presidenciales de Colombia y celebró que "las agendas de la derecha siguen triunfando en toda América", según los resultados preliminares divulgados tras la segunda vuelta.

"Felicitaciones a Abelardo, 'el Tigre', nuevo presidente de Colombia", dijo el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en un video grabado en español y publicado en sus redes sociales.

En el mensaje, el senador también celebró que con el resultado en Colombia, "las agendas de la derecha siguen triunfando en toda América", un hecho que atribuyó a la lucha ultra contra las organizaciones narcoterroristas, la corrupción y el aumento de impuestos, "para que nuestras naciones sean libres y prósperas", afirmó.

PUBLICIDAD

El senador concluyó el mensaje diciendo que el triunfo de De la Espriella representa "la victoria del bien sobre el mal" y le deseó "sabiduría, salud y fortaleza" para gobernar bien Colombia.

Flávio Bolsonaro es considerado el principal nombre de la ultraderecha para disputar la Presidencia de Brasil en las elecciones de octubre de este año frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

PUBLICIDAD

El líder progresista encabeza los sondeos de intención de voto con un 41 % de los apoyos en el escenario más probable de primera vuelta, frente al 31 % atribuido a Bolsonaro.

En un eventual balotaje, Lula obtendría el 47 % de las preferencias, frente al 43 % de Bolsonaro.

El pronunciamiento del legislador se produjo con base en los resultados que dan como ganador al candidato del movimiento Defensores de la Patria para la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, autoridad electoral.

PUBLICIDAD

Con el 99,91 % de las mesas informadas, De la Espriella, suma 12.950.642 votos (49,65 %), frente a los 12.702.592 sufragios (48,70 %) obtenidos por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, una diferencia de 248.050 votos, resultado que tendrá que ser confirmado en el escrutinio definitivo. EFE