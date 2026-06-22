Expresidente boliviano Quiroga felicita a De la Espriella y dice a Petro que haga maletas

La Paz, 21 jun (EFE).- El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) felicitó al ultraderechista Abelardo de la Espriella, a quien el resultado preliminar de la segunda vuelta presidencial en Colombia da como ganador, y sostuvo que el actual mandatario de ese país, Gustavo Petro, debe preparar sus "maletas" para marcharse.

En una publicación en X, Quiroga expresó sus felicitaciones a De la Espriella y a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, "elegidos por Colombia como nuevos Presidente" y vicepresidente.

"La libertad aplaude, la democracia institucional celebra y nuestra región está con ustedes", sostuvo el también líder de Libre, la mayor fuerza opositora en el Parlamento boliviano.

Dirigiéndose al presidente Petro, el exmandatario conservador le dijo que "basta de chicanas", como se les llama en Bolivia a las maniobras dilatorias, y le instó a que prepare "maletas".

Según el conteo preliminar de la segunda vuelta en Colombia, con el 99,91 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.950.642 votos (49,65 %), y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, acumula 12.702.592 sufragios (48,70 %).

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La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial. EFE