Expresidentes colombianos felicitan a De la Espriella por el triunfo en conteo preliminar

Bogotá, 21 jun (EFE).- Cinco expresidentes colombianos felicitaron al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella tras los resultados preliminares que lo dan como ganador de la Presidencia para el periodo 2026-2030 en las elecciones de este domingo, según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, autoridad electoral.

"Felicito al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo. Les deseo éxitos en la tarea de gobernar una Colombia para todos. Ahora es momento de unir al país, rodear nuestras instituciones y trabajar unidos por un país más próspero y en paz", manifestó el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, que gobernó entre 2010 y 2018.

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Su antecesor, Álvaro Uribe (2002-2010) aseguró en X que la fórmula de la ultraderecha ganó pese a lo que calificó como "la campaña ilegal del Gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda".

"Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos", agregó Uribe, líder del partido Centro Democrático, que tras perder en la primera vuelta, anunció públicamente su apoyo al candidato ultraderechista.

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Con el 99,91 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.950.642 votos (49,65 %), frente a los 12.702.592 sufragios (48,70 %) obtenidos por Cepeda, del Pacto Histórico, una diferencia de 248.050 votos, resultado que tendrá que ser confirmado en el escrutinio definitivo.

Por su parte, Andrés Pastrana (1998-2002) afirmó en X que con el triunfo de De la Espriella "Colombia retoma el camino de la institucionalidad y se fortalece la democracia".

A los mensajes se sumó el expresidente liberal César Gaviria (1990-1994), quien felicitó a De la Espriella por su elección y aseguró que "los colombianos hablaron y ese resultado se respeta, sin condiciones".

"Le deseo acierto en la tarea que tiene por delante. Gobernar a Colombia exige grandeza y la convicción de que un presidente lo es de todos los colombianos, no solo de quienes lo eligieron", expresó Gaviria en un comunicado de su partido.

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El exmandatario añadió que confía en que el próximo Gobierno defienda la Constitución de 1991, cumpla con sus obligaciones y materialice las promesas hechas durante la campaña.

También Iván Duque (2018-2022) felicitó a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien fue su ministro de Comercio y de Hacienda.

"Colombia ha elegido a un nuevo presidente. Felicito a Abelardo de la Espriella, nuevo gobernante de Colombia, y a José Manuel Restrepo, nuevo vicepresidente de nuestra patria, por su victoria", escribió Duque en X.

El expresidente agregó que las elecciones fueron "libres y transparentes" y felicitó a la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, por el trabajo que hizo durante este proceso electoral. EFE